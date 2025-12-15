Зеленский пообщался с освобожденными белорусскими политзаключенными

Зеленский пообщался с освобожденными белорусскими политзаключенными3
15.12.2025, 14:55
Разговор прошел по видеосвязи.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел разговор с освобожденными белорусскими политзаключенными, которых вывезли на украинскую территорию.
Разговор по видеосвязи прошел сегодня, 15 декабря.
«Сегодня утром пообщался с освобожденными политическими заключенными из Беларуси. Очень ценю добрые слова об Украине и украинцах, а также четкую, принципиальную позицию в отношении российской агрессии. Это важно. Украина и впредь будет помогать всем, кто помогает нам защищать независимость и жизнь людей», — написал Зеленский.
Судя по фото, в разговоре приняли участие экс-кандидат в президенты Виктор Бабарико, члены его штаба Максим Знак и Мария Колесникова, правозащитник Владимир Лабкович, экс-главред сайта tut.by Марина Золотова и политолог Александр Федута.