Наталья Радина: Лукашенко срочно понадобились деньги 1 16.12.2025, 11:49

2,624

Наталья Радина

Санкции заставили диктатора отпустить 123 политзаключенных.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина в эфире украинского Radio NV прокомментировала выход на свободу 123 политзаключенных, освобожденных Лукашенко после переговоров с делегацией США 13 декабря. Журналистка уверена, что только давление может заставить диктатора пойти на уступки:

— Лукашенко пошел на освобождение политзаключенных, потому что ему крайне необходимо снятие экономических санкций с белорусских предприятий, в частности — с «Беларуськалия». Это еще раз доказывает правило, что диктаторы понимают только силу, и через экономическое давление можно заставить их пойти на уступки, в том числе освободить политических заключенных.

До введения санкций в отношение «Беларуськалия» порядка 4% продукции этого предприятия шло в США. Интерес был незначительным. Сейчас, на фоне обострения отношений Соединенных Штатов с Канадой, возможно, в планах у Дональда Трампа есть желание заменить канадские калийные удобрения белорусскими.

Но тут же встает вопрос логистики. Каким образом эти удобрения направлять в США, если Европейский союз не снимает санкции с белорусского режима, ведь порт в литовской Клайпеде остается закрытым для грузов из Беларуси. Сама логистика будет достаточно сложной. Соответственно, калий будет идти через российские порты. Этот путь будет длиннее, дороже и выгода для белорусского режима меньше.

Главный редактор сайта Charter97.org утверждает, что США давят на Европу с целью снять санкции с белорусского режима:

— Давление уже идет. По моей информации, где-то с лета этого года, как только начался размен политзаключенных на снятие санкций, когда первая партия прибыла в Литву вместе с Сергеем Тихановским. Затем произошло освобождение политзаключенных в октябре этого года. И вот сейчас самая большая группа политзаключенных была освобождена 13 декабря. Но пока, насколько я вижу, это давление США на Европу результатов не дает, потому что для Европейского союза снятие санкций как с режима Лукашенко, так и с режима Путина связано исключительно с вопросом безопасности.

На фоне гибридных атак, которые идут с территории Беларуси на Литву, а также атак против Польши, постоянного штурма границ мигрантами из стран Востока, снимать санкции с белорусского калия — глупо. Ни поляки, ни литовцы в настоящее время на это идти не готовы.

США же вопрос безопасности мало интересует. Они не знают, что такое соседство с белорусской диктатурой, которая абсолютно зависима от Кремля и является соучастницей Путина в войне против Украины. Поэтому США могут снимать санкции, но будут ли это делать европейцы, я не уверена.

Пока снимают санкции американцы, частично и дозировано, считаю, что это оправдано. Людей должны освобождать. Сейчас, когда политзаключенные выходят на свободу, мы искренне радуемся этому, понимая, что на изменение политического климата в Беларуси это никак не влияет. Обратите внимание, что людей депортируют. Раньше узники совести освобождались из тюрем, в том числе под давлением западных санкций, и имели право находиться на территории Беларуси, даже продолжать какую-то общественно-политическую деятельность.

Нобелевский лауреат Алесь Беляцкий, который был освобожден в эту субботу, до этого выходил на свободу в 2015 году и продолжил работать в правозащитном центре «Весна». Сейчас правозащитный центр работает из Вильнюса, и Беляцкого выдворили в Литву. Сегодня невозможна работа ни правозащитных, ни каких-то политических организаций, ни независимых медиа в Беларуси. Поэтому мы прекрасно понимаем, что это просто гуманитарный трек, спасение жизней. Но в целом за эти депортации, если говорить честно, против Лукашенко нужно вводить новые санкции, ведь это нарушение международного права.

Наталья Радина считает, что сегодня настоящим союзником Украины и свободной Беларуси является Европа:

— Я больше не верю в какие-то решительные действия со стороны США. Не верю, что администрация Дональда Трампа каким-либо образом поможет Украине или Беларуси. Вижу, что этих людей совершенно не интересует наш регион. Совершенно не интересует, насколько свободны, демократичны и независимы наши государства. И единственные наши союзники, на кого мы можем сегодня опираться, это европейцы.

Также главный редактор сайта Charter97.org высказала предположение, по какому принципу Лукашенко выпускает на свободу политзаключенных:

— Думаю, что режим согласует с администрацией США определенные фамилии. Представители Трампа требуют освобождения наиболее известных политических заключенных.

Поэтому вышел и Нобелевский лауреат Алесь Беляцкий, Виктор Бабарико, Мария Колесникова и ранее Сергей Тихановский. А далее — сказать сложно. Но, во всяком случае, мы рады, что есть среди освобожденных люди, о которых мы кричали, о которых говорили, что их пытают, у которых действительно сложная ситуация со здоровьем.

Например, активистка оппозиции Виктория Кульша в этот раз также вышла на свободу. Елена Гнаук, у которой тоже была довольно тяжелая ситуация. Очень важно не концентрироваться только на известных людях, а постоянно напоминать и называть фамилии узников совести, рассказывать о том, что с ними происходит. Таким образом можно добиться их скорейшего освобождения.

Наталья Радина поделилась впечатлениями от первой пресс-конференции вывезенных в Украину политзаключенных:

— Мы видели, насколько осторожны были в своих высказываниях тот же Виктор Бабарико, Мария Колесникова. Они очень мало рассказали об условиях содержания. Виктор Бабарико даже рассказал, что его избивали в бессознательном состоянии, но «он не уверен, что его избивали». Совершенно очевидно, что человек просто боится рассказать, что с ним происходило. Почему? Потому что в заложниках находится его сын, которого продолжают удерживать в колонии строгого режима. И вот сейчас ему еще добавили два года тюрьмы. Нужно понимать, что после пяти лет заключения люди вышли и продолжают оставаться под серьезным давлением, потому что у них есть заложники в Беларуси.

Мы видели, насколько они были осторожны на пресс-конференции. Было очень много осуждения их слов. Почему? Не было сказано четко и ясно, что «мы на стороне Украины» и «против России» со стороны Виктора Бабарико и Марии Колесниковой. Но, похоже, эта ошибка была исправлена. Потому что я видела новость, что с ними поговорил президент Украины Владимир Зеленский. И уже в разговоре с президентом они заверили, что в этом противостоянии они находятся, конечно, на стороне Украины. И это уже радует.

Главный редактор сайта Charter97.org призывает Украину не забывать, с кем она имеет дело, когда ведет разговоры с режимом в Минске:

— Лукашенко – это марионетка Путина. Вы можете договориться о каких-то тактических вещах, но стратегически этот человек всегда будет против Украины и со своим хозяином Путиным. И вот это надо четко и ясно понимать.

Чем Украина может помочь Беларуси? В своих переговорах с Европой говорить о том, что сегодня нужно заниматься демократизацией нашей страны. Не исключать ее из дискурса относительно будущего нашего региона, а говорить, что Беларусь — это не часть России, это Европа. И европейцы должны биться не только за Украину, но и за свободную независимую демократическую Беларусь.

Сегодня как минимум нужно помогать белорусским независимым медиа, которые работают на Беларусь, поддерживать правозащитные демократические организации, которые оказывают помощь политрепрессированным и беженцам из Беларуси, не снимать санкции против режима Лукашенко и понимать, что Беларусь — это не часть России. Необходимо не режим Лукашенко оттягивать сегодня от России, а думать о европейском будущем Беларуси без диктаторского режима. Потому что оттянуть Лукашенко от Путина нереально.

В конце разговора Наталья Радина ответила на вопрос, может ли Путин задействовать территорию Беларуси для нового наступления против Украины:

— Думаю, что в следующем году будут продолжаться гибридные атаки против стран Евросоюза. Против Польши, Литвы, Латвии. Пойдет ли Путин на дальнейшее наступление в Украине? Все будет зависеть еще от переговоров с Трампом. Если они окончательно провалятся (а я думаю, что это произойдет в ближайшем будущем), дальше Путин пойдет в наступление. В том числе — с активным использованием территории Беларуси. И против Украины, и против стран Европейского союза.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com