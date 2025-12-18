Россияне забраковали белорусский сыр и колбасу 3 18.12.2025, 13:54

1,276

Груз вернули в Беларусь.

На границе Беларуси и России в Псковской области Россельхознадзор остановил машину, которая везла из нашей страны 500 килограммов колбасы и сыра – салями и два вида полутвердого сыра.

Мясо и молочная продукция ехали без холодильника. Во-вторых, без ветеринарных документов – ни тебе происхождения, ни подтверждения безопасности. А в-третьих, в колбасе нашлась свинина. На такую продукцию из Беларуси в Россию сейчас действуют временные ограничения.

Перевозку признали незаконной, оформили акт о возврате, а весь груз развернули обратно в Беларусь.

