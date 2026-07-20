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Чемпионат мира по футболу привлек в Мексику 3 млн иностранных туристов

  • 20.07.2026, 18:53
Чемпионат мира по футболу привлек в Мексику 3 млн иностранных туристов

В этой стране прошло 13 матчей ЧМ-2026.

По данным Министерства туризма Мексики, которые приводит агентство Bloomberg, в дни чемпионата мира по футболу страна приняла около 3 млн иностранных туристов. В Мексике прошло 13 из 104 матчей ЧМ-2026. С 8 июня по 12 июля иностранные туристы составили около 40% от общего числа — 7,5 млн — поездок в Мехико, Гвадалахару и Монтеррей, где проходили матчи. Остальная часть пришлась на внутренних туристов.

Эти показатели превысили прогнозы, сделанные до начала чемпионата мира,— ожидалось, что общее число туристов составит около 5,5 млн человек. По оценкам правительства Мексики, туристы потратили в общей сложности 39,7 млрд песо ($2,1 млрд). Как отмечает Министерство туризма, около 3 млн посетителей провели как минимум одну ночь в отелях или в объектах недвижимости по краткосрочной аренде. Еще 4,5 млн человек посетили страну без ночевки.

Средний уровень заполняемости отелей достиг 65% в трех городах-организаторах, что примерно на 12% больше, чем за тот же период 2025 года. В дни матчей заполняемость отелей составляла от 85% до 95%, а средняя стоимость номеров выросла на 51,5%.

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