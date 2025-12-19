Дроны атаковали один из крупнейших химических заводов России

Дроны атаковали один из крупнейших химических заводов России10
19.12.2025
В Тольятти возникла угроза химического загрязнения.
В России пожаловались на атаку Сил обороны Украины по Тольятти в Самарской области. После прозвучавших в городе взрывов разгорелся мощный пожар на химзаводе «Тольяттиазот», существует угроза химического загрязнения, сообщает OBOZ.UA.
Это предприятие производит до 10 % мирового объема аммиака. Об атаке написало российское независимое издание ASTRA.
Что известно
Взрывы в Тольятти прозвучали ближе к утру пятницы, 19 декабря.
«Завод «Тольяттиазот» (ТОАЗ) атакован и горит в Тольятти, сообщают местные жители. Дорога к предприятию перекрыта», – отмечено в сообщении.
Подтверждают атаку и в Telegram-канале Exilenova+.
«Местные жители сообщают об атаке беспилотников на ПАО «Тольяттиазот», туда направляются пожарные», – писали в паблике в 05:28 утра по киевскому времени.
По данным Supernova+, на предприятии прозвучали минимум шесть взрывов. Учитывая производственный профиль завода, существует вероятность химического заражения – что, впрочем, часть российских источников усиленно опровергают.
Химическая компания «Тольяттиазот» входит в десятку крупнейших в мире производителей аммиака. Контролируется холдингом «Уралхим».
Основная продукция — аммиак, карбамид (мочевина), метанол и другие азотные химикаты. Проектная мощность по аммиаку — около 3 млн тонн в год, что делает предприятие стратегически важным для российской химической промышленности и экспорта удобрений.
«Тольяттиазот» производит по разным оценкам от 8 % до 10 % мирового объема аммиака. На российском рынке минеральных удобрений доля предприятия составляла 19 %
Компания также входит в десятку российских компаний по объему реализации продукции в химической и нефтехимической промышленности. Объем экспорта составляет около 85 % от общего объема производимой продукции.