19 декабря 2025, пятница, 10:09
Дроны атаковали один из крупнейших химических заводов России

  19.12.2025, 8:58
В Тольятти возникла угроза химического загрязнения.

В России пожаловались на атаку Сил обороны Украины по Тольятти в Самарской области. После прозвучавших в городе взрывов разгорелся мощный пожар на химзаводе «Тольяттиазот», существует угроза химического загрязнения, сообщает OBOZ.UA.

Это предприятие производит до 10 % мирового объема аммиака. Об атаке написало российское независимое издание ASTRA.

Что известно

Взрывы в Тольятти прозвучали ближе к утру пятницы, 19 декабря.

«Завод «Тольяттиазот» (ТОАЗ) атакован и горит в Тольятти, сообщают местные жители. Дорога к предприятию перекрыта», – отмечено в сообщении.

Подтверждают атаку и в Telegram-канале Exilenova+.

«Местные жители сообщают об атаке беспилотников на ПАО «Тольяттиазот», туда направляются пожарные», – писали в паблике в 05:28 утра по киевскому времени.

По данным Supernova+, на предприятии прозвучали минимум шесть взрывов. Учитывая производственный профиль завода, существует вероятность химического заражения – что, впрочем, часть российских источников усиленно опровергают.

Химическая компания «Тольяттиазот» входит в десятку крупнейших в мире производителей аммиака. Контролируется холдингом «Уралхим».

Основная продукция — аммиак, карбамид (мочевина), метанол и другие азотные химикаты. Проектная мощность по аммиаку — около 3 млн тонн в год, что делает предприятие стратегически важным для российской химической промышленности и экспорта удобрений.

«Тольяттиазот» производит по разным оценкам от 8 % до 10 % мирового объема аммиака. На российском рынке минеральных удобрений доля предприятия составляла 19 %

Компания также входит в десятку российских компаний по объему реализации продукции в химической и нефтехимической промышленности. Объем экспорта составляет около 85 % от общего объема производимой продукции.

