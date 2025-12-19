закрыть
Лукашенко объяснил, зачем в Минске посадили самолет Ryanair и задержали Протасевича

10
  • 19.12.2025, 10:47
  • 5,256
Лукашенко объяснил, зачем в Минске посадили самолет Ryanair и задержали Протасевича

Диктатору доложили, что на борту есть «свой человек».

При задержании экс-редактора NEXTA Романа Протасевича, ради которого в Минске в 2021 году посадили летевший в Вильнюс самолет Ryanair, белорусские силовики действовали согласно инструкции. При этом уже было известно, что он «свой человек». Об этом рассказал Александр Лукашенко в послании на «всебелорусском народном собрании» 18 декабря.

— «Вот, Романа Протасевича схватили, посадили самолет, чтобы арестовать». Я только и делал, что пытался объяснить: самолет летел над Вильнюсом. Над Вильнюсом был. Сажать его там — была угроза взрыва. Зачем вы развернулись с Вильнюса, залетели с юга и начали сажать этот самолет в Беларусь? Мне военные докладывают: «Наш человек сидит там». Сейчас известно, что он действительно наш человек, но против нас ввели санкции. И мне докладывают, и я думаю: «Господи, что делать?» Нам же не нужно, чтобы он садился в Минске, — надо в Вильнюс, — рассказал Лукашенко.

Тогда, по его словам, он велел силовикам «поднимать все инструкции и действовать согласно им».

— Посадили в Минске, сделали все, а потом Тертелю (глава КГБ Иван Тертель. — Прим. ред.) говорю: «Арестовывай его как врага народа». Вот в чем был смысл операции, — объяснил диктатор.

Как следует из слов Лукашенко, именно эти доводы он приводил представителям США, убеждая их снять санкции с «Белавиа»:

— Ввели санкции. Ну так вы сейчас извинитесь и отмените их. Не потому, что там наш человек в самолете, которого нам пришлось арестовывать, а потому, что вы были неправы. Мы сделали все по инструкции. А вот у вас какой был замысел, мы до сих пор не знаем, — заявил диктатор.

Напомним, 31 октября Лукашенко заявил, что экс-редактор NEXTA Роман Протасевич является сотрудником белорусской разведки и в 2021 году работал под прикрытием.

На днях стало известно, что Роман нашел новую работу — теперь он ведет пропагандистскую программу «Без прикрытия» на гостелеканале СТВ.

