Немецкий депутат: Нам нужно реально смотреть на Лукашенко 19.12.2025, 13:26

Кнут Абрахам

Фото: Andreas Egeresi

Кнут Абрахам рассказал о новой роли Германии в Европе.

Как в Германии реагируют на освобождение Лукашенко политических политзаключенных? Какой взгляд Берлина на так называемые мирные переговоры между Россией и Украиной, которые инициировали США? Готова ли Германия защищать восточный фланг НАТО?

На эти вопросы сайту Charter97.org ответил депутат Бундестага от партии Христианско-демократический союз Германии, координатор федерального правительства Германии по германо-польскому межобщественному и трансграничному сотрудничеству Кнут Абрахам:

— Хочу подчеркнуть, что каждый из 123 освобожденных белорусских политзаключенных — это хорошая новость для их близких и всех сторонников демократической Беларуси. Однако, если смотреть шире, диктатор Лукашенко по-прежнему удерживает сотни политических заключенных и без труда может вновь заполнить камеры пыток сотнями новых людей. Поэтому нам следует реально смотреть на вещи — необходимо быть настороже и не позволить себя обмануть. Кроме того, все большую роль будет играть проблема обхода санкций против России. Мы видим, что Лукашенко все больше принимает участие в гибридных атаках против соседних стран НАТО, в частности рост числа полетов метеозондов из Беларуси в Литву, что угрожает физической безопасности граждан и безопасности воздушного движения. Это нельзя недооценивать, речь идет о способе шантажа со стороны безжалостного диктатора, которому необходимо дать адекватный отпор. Каких-либо признаков стратегического разворота в политике Лукашенко не наблюдается.

— Есть ли какой-то смысл в мирных переговорах с Россией, которые инициировали США?

— Настоящие мирные переговоры имеют смысл лишь тогда, когда конечной целью всех сторон является достижение мира. Россия в своем нынешнем состоянии не демонстрирует интереса к миру через переговоры. Напротив, используя контакты с США, Москва стремится выиграть время, чтобы затормозить нарастающее экономическое и военное давление и тем самым ослабить позиции Украины. Конечная цель России не изменилась — это уничтожение украинской государственности и национальной идентичности и установление российского империализма на украинской земле, что и является истинной первопричиной этой чудовищной агрессии.

— Следует ли предоставить Украине немецкие ракеты Taurus без ограничений на удары вглубь территории России?

— Возможности нанесения дальнобойных ударов являются важнейшим элементом для подрыва российских экспансионистских возможностей в сфере ведения конвенциональной войны, включая террористические бомбардировки гражданской инфраструктуры.

Правительство Германии во главе с канцлером Фридрихом Мерцем уже начало финансировать развитие украинских средств нанесения дальнобойных ударов, о чем свидетельствует немецкая «Инициатива по дальнобойным ударам для Украины». Кроме того, новый германо-украинский план военного и оборонно-промышленного сотрудничества из 10 пунктов ясно указывает на углубление и расширение оборонного партнерства между двумя странами. В целом это движение в правильном направлении. Вопрос о поставке крылатых ракет Taurus Украине сейчас или в ближайшем будущем относится к сфере военной экспертизы, и я не могу дать ему профессиональную оценку.

— На фоне того, что США больше не гарантирует военную помощь Украине, в чем заключается ответственность Германии за безопасность Европейского союза и, в частности, Польши и Литвы?

— Германия играет ключевую роль в укреплении восточного фланга НАТО, к которому относятся Польша и Литва. С геостратегической точки зрения Германия является центральным логистическим узлом НАТО в Европе, особенно для обеспечения Польши и Литвы. Кроме того, Германия увеличивает численность своих боевых подразделений в обеих странах для усиления оборонных возможностей восточного фланга Альянса. ВВС Германии в рекордные сроки перебросили четыре истребителя Eurofighter на авиабазу Мальборк для поддержки польских ВВС в защите воздушного пространства Польши, а в Литве к 2027 году будет завершено постоянное развертывание полноценной немецкой бригады.

Резкий рост наших военных расходов подчеркивает осознание ответственности и готовность Германии наращивать вклад в безопасность Европы.

