В Чечне атакована база полка «Ахмат»

  • 2.12.2025, 11:49
  • 4,178
Под удар попала также ФСБ России по Ачхой-Мартановскому району.

Местные паблики сообщили о взрывах в городе Гудермес, где находится Университет спецназа, созданный лично главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Также публикуется информация об ударе по месторасположению полка «Ахмат», который дислоцируется в этом населенном пункте.

В местных пабликах появились многочисленные видео взрыва в городе, сообщает Telegram-канал «Supernova+».

«Этой ночью атаковано расположение полка Ахмат в городе Гудермес», — сказано в посте.

Позже этот же ресурс поделился фото и сообщил, что было атаковано ФСБ России по Ачхой-Мартановскому району.

А издание «Кавказский узел» сообщило, что в ночь на 2 декабря угроза атаки беспилотников была объявлена в Чечне, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Ставропольском крае. Из-за небезопасности полетов были введены ограничения на работу аэропортов Владикавказа, Грозного, Магаса, Махачкалы и Нальчика.

Позже сообщалось, что российская ПВО сбивала дроны в Краснодарском крае, Волгоградской и Ростовской областях. А также в Чечне, где якобы сбили четыре беспилотника, отчиталось в своем Telegram-канале Минобороны РФ.

