В Чечне атакована база полка «Ахмат»
- 2.12.2025, 11:49
Под удар попала также ФСБ России по Ачхой-Мартановскому району.
Местные паблики сообщили о взрывах в городе Гудермес, где находится Университет спецназа, созданный лично главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Также публикуется информация об ударе по месторасположению полка «Ахмат», который дислоцируется в этом населенном пункте.
В местных пабликах появились многочисленные видео взрыва в городе, сообщает Telegram-канал «Supernova+».
«Этой ночью атаковано расположение полка Ахмат в городе Гудермес», — сказано в посте.
🔥 Уночі у низці регіонів росії чули вибухи.— ҐРУНТ (@grntmedia) December 2, 2025
Місцеві телеграм-канали пишуть про атаку на НПЗ в Туапсе, Ільському (Краснодарський край) та в Лівнах (Орловська область).
Також про удар повідомляли у Гудермесі, Чечня, де, ймовірно, дислокується полк кадирівців «Ахмат». pic.twitter.com/1N1DOAYrCY
Позже этот же ресурс поделился фото и сообщил, что было атаковано ФСБ России по Ачхой-Мартановскому району.
А издание «Кавказский узел» сообщило, что в ночь на 2 декабря угроза атаки беспилотников была объявлена в Чечне, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Ставропольском крае. Из-за небезопасности полетов были введены ограничения на работу аэропортов Владикавказа, Грозного, Магаса, Махачкалы и Нальчика.
Позже сообщалось, что российская ПВО сбивала дроны в Краснодарском крае, Волгоградской и Ростовской областях. А также в Чечне, где якобы сбили четыре беспилотника, отчиталось в своем Telegram-канале Минобороны РФ.