Дипломатическое фиаско Лукашенко

Поездок много, толку — ноль.

Пока Лукашенко со старшим и младшим сыном совершает свое грандиозное дипломатические турне, другие «важные люди» тоже не сидят на месте, пишет planbmedia.io. Средний сын Дмитрий Лукашенко поехал в Индонезию. Секретарь Совбеза Александр Вольфович после визита в Турцию навещает Вьетнам. В общем, очень много очень высокой дипломатии. Жалко только, что практическая польза стране от нее не очень очевидна.

Дипломатический чёс Лукашенко начал с Мьянмы. И не зря. Здесь он мог наконец почувствовать себя великим мировым лидером. В этой стране Лукашенко принимали с такой помпой, что даже ему стало немножко неловко.

«Честно говоря мы пока еще не заслуживаем такого внимания», — сказал Лукашенко.

И ведь действительно не заслужили. Весной вице-премьер Юрий Шулейко похвастался что страны установили рекорд в торговле. Но рекордные цифры назвать постеснялся. Потому что до этого рекордным был товарооборот в 30 миллионов долларов. По итогам визита Лукашенко и совместного бизнес-форума с этой дружественной страной были подписаны контракты на 9 миллионов долларов.

Не чета, конечно президенту Казахстана Касым-Жомарт Токаеву, который из поездки к Трампу в начале ноября привез сделки на сумму более 17 млрд долларов. Но тут, как говорится, кто как быстро учился отползать от восточного союзника.

Но дорог не товарооборот, а дорого внимание.

«В этом году мы с вами встречались шесть раз. Это говорит о том, что никакой изоляции нет и быть не может для наших стран», — сказал Лукашенко.

Или о том, что двум одиночествам просто не с кем больше встретиться. Вот первые два дня в Омане Лукашенко вообще ни с кем не встречался. И даже ни разу не появился на публике. Зато потом пришел на встречу с султаном сразу с двумя сыновьями – старшим и младшим.

Видимо, чтобы показать кому можно отдать оставленные на сохранение деньги, если с хозяином что-нибудь случится. Ну потому что иначе объяснить такое внимание к Оману трудно. Объем торговли с ним за прошлый год составил 5 миллионов долларов.

Средний сын, Дмитрий, в это время посещал Индонезию. Приехал, чтобы обсуждать стратегическое партнерство в аграрной сфере. В отличие от Омана с Индонезией ему по крайней мере было что обсудить. Объем торговли с ней за прошлый год составил 180 миллионов.

А Лукашенко после этого отправился в Алжир. Тоже белорусский партнер исключительной важности. С большими взаимными интересами.

«Вопрос ответственности европейских стран за колониализм и за геноцид — это также одно из связующих звеньев нашей политики», — сказал министр иностранных дел Максим Рыженков.

О геноциде Лукашенко может говорить, конечно, с большим знанием дела. С другими темами, представляющими взаимный интерес, немного труднее. В прошлом году объемы торговли Беларуси и Алжира составили 50 миллионов долларов.

В общем, три дружественные страны, по которым Лукашенко совершает свое турне, наторговали с Беларусью меньше, чем на 100 миллионов долларов. Чисто для сравнения, белорусский экспорт в недружественную Литву за прошлый год составил 418 миллионов, импорт из Литвы вообще больше 2 миллиардов.

Впрочем, отсутствие пользы для страны не означает, что не может быть пользы для ее отдельных представителей. Например, с оманскими шейхами Лукашенко уже почти договорился по сходной цене освоить природные богатства Березинского заповедника. А Мьянма, ни на что не намекаю, занимает второе место в мире по производству опиумного мака.

Так что не все же Лукашенко за народ переживать. Надо и детям после себя какую копеечку оставить.

