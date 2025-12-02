закрыть
2 декабря 2025, вторник, 23:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусские мобильные операторы назвали причины снижения качества связи

4
  • 2.12.2025, 23:27
  • 1,006
Белорусские мобильные операторы назвали причины снижения качества связи

«Вину» возложили на граждан.

Белорусские мобильные операторы назвали причины снижения качества связи. Об этом пишет газета «Рэcпубліка».

Начальник управления стратегического анализа и сервисов beCloud Анастасия Яцкевич назвала рост фактического потребления трафика абонентами. Он привела сравнение третьего квартала 2024-го и аналогичного периода 2025 года, когда этот показатель в среднем вырос примерно на 15% на каждого абонента.

«Объем трафика через сеть 4G на данный момент приближается к таким же значениям, как в 2024-м. То есть люди начинают больше пользоваться 4G, а также увеличивается количество контента, его потребление и тяжесть», - обозначила еще один фактор спикер.

Начальник управления интеграции и приемки объектов сотовой подвижной электросвязи beCloud Борис Монич отметил сезонную миграцию абонентов и увеличение количества пользователей при проведении массовых мероприятий в той или иной точке.

В свою очередь, начальник управления электросвязи и регулирования радиочастотного спектра Министерства связи и информатизации Дмитрий Корзун заметил, что телефоны, купленные за рубежом, не обязательно будут работать в Беларуси «на все сто». А заместитель генерального директора по техническим вопросам компании А1 Владимир Сачков посоветовал:

«Рационально покупать телефоны у операторов: они проходят внутреннее тестирование на совместимость с местными сетями, которое позволит избежать неожиданных сюрпризов. Не только iPhone, но и хорошие китайские мобильники имеют ограничения по региону».

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников
Конец «космического государства»
Конец «космического государства» Виктор Ягун
Пишите, Шура, пишите!
Пишите, Шура, пишите! Ирина Халип
Разговоры посторонних о главном
Разговоры посторонних о главном Владимир Халип