Украинский спецназ атаковал корабль ФСБ 5 20.12.2025, 12:24

28,864

(обновлено) Новые подробности.

Силы специальных операций ВСУ опубликовали фото удара по российскому кораблю проекта 22460 «Охотник».

Вечером 19 декабря Силы спецопераций ВСУ опубликовали фото, намекающее на то, что под ударом оказался еще один борт РФ.

Загадочный пост был опубликован на официальном канале ССО в Telegram.

Военные обнародовали скриншот, снятый, предположительно, ударным дроном в момент атаки.

«Гойда? Детали позже», — добавили в ССО.

Военный эксперт Ян Матвеев опознал в скриншоте патрульный корабль проекта 22460 «Охотник».

Эти корабли предназначены для выполнения погранично-патрульных задач в прибрежных водах, обеспечивая охрану государственных границ и контроль территориального моря.

Серия этих судов была разработана Северным проектно-конструкторским бюро и строилась для нужд пограничной службы ФСБ России.

