закрыть
20 декабря 2025, суббота, 10:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Новые ракеты НАТО вызвали панику в Москве и Пекине

  • 20.12.2025, 9:58
  • 2,612
Новые ракеты НАТО вызвали панику в Москве и Пекине

Naval Strike Missile способна обходить современные средства ПВО.

Современная морская война все больше смещается от артиллерии к высокоточному ракетному оружию. Одним из ключевых примеров этой тенденции стала крылатая ракета Naval Strike Missile (NSM), которая активно распространяется среди стран НАТО и их союзников, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

NSM разработана норвежской компанией Kongsberg Defence & Aerospace и предназначена для поражения как надводных, так и наземных целей. Ракета летит на малой высоте над водой, имеет дальность более 300 км и оснащена системой автономного распознавания целей, что позволяет ей обходить современные средства ПВО. Высокая маневренность и пассивная система наведения делают ее особенно сложной целью для противника.

Изначально NSM была принята на вооружение ВМС Норвегии и Польши, однако сегодня ее используют или планируют использовать США, Великобритания, Нидерланды, Германия, Австралия, Канада, Испания и ряд других стран. В ВМС США ракета размещается на прибрежных боевых кораблях, эсминцах и перспективных фрегатах. Корпус морской пехоты США также разворачивает береговой комплекс NMESIS, где NSM устанавливается на мобильные платформы и может поражать корабли противника с суши.

Хотя ракета пока не применялась в реальных боевых условиях, военные аналитики отмечают, что ее массовое распространение серьезно меняет баланс сил на море. В случае крупного конфликта NSM может стать одним из ключевых факторов сдерживания для флотов России и Китая, посылая им четкий сигнал, что безопасных зон больше нет.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко