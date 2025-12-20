Новые ракеты НАТО вызвали панику в Москве и Пекине 20.12.2025, 9:58

Naval Strike Missile способна обходить современные средства ПВО.

Современная морская война все больше смещается от артиллерии к высокоточному ракетному оружию. Одним из ключевых примеров этой тенденции стала крылатая ракета Naval Strike Missile (NSM), которая активно распространяется среди стран НАТО и их союзников, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

NSM разработана норвежской компанией Kongsberg Defence & Aerospace и предназначена для поражения как надводных, так и наземных целей. Ракета летит на малой высоте над водой, имеет дальность более 300 км и оснащена системой автономного распознавания целей, что позволяет ей обходить современные средства ПВО. Высокая маневренность и пассивная система наведения делают ее особенно сложной целью для противника.

Изначально NSM была принята на вооружение ВМС Норвегии и Польши, однако сегодня ее используют или планируют использовать США, Великобритания, Нидерланды, Германия, Австралия, Канада, Испания и ряд других стран. В ВМС США ракета размещается на прибрежных боевых кораблях, эсминцах и перспективных фрегатах. Корпус морской пехоты США также разворачивает береговой комплекс NMESIS, где NSM устанавливается на мобильные платформы и может поражать корабли противника с суши.

Хотя ракета пока не применялась в реальных боевых условиях, военные аналитики отмечают, что ее массовое распространение серьезно меняет баланс сил на море. В случае крупного конфликта NSM может стать одним из ключевых факторов сдерживания для флотов России и Китая, посылая им четкий сигнал, что безопасных зон больше нет.

