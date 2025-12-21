закрыть
У Путина раскрыли первые детали переговоров США и России в Майами

  • 21.12.2025, 10:27
Дмитриев встречался с Уиткоффом и Кушнером.

Специальный представитель российского президента Владимира Путина Кирилл Дмитриев прокомментировал переговоры между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки по Украине, которые проходят в Майами. Его заявление приводят российские СМИ, пишет УНИАН.

Дмитриев, в частности, в субботу, 20 декабря, сказал, что его переговоры со специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером «проходят конструктивно».

«Дискуссии проходят конструктивно», - отметил представитель Путина и добавил, что встреча российской и американской сторон продолжится в воскресенье, 21 декабря.

