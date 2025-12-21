закрыть
Украинские десантники показали ожесточенные бои в Покровске

  • 21.12.2025, 14:05
  • 1,534
Украинские десантники показали ожесточенные бои в Покровске

Опубликовано видео.

Бойцы 25-й Отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ВСУ показали редкие кадры боевых действий в Покровске. На видео зафиксирована атака российских операторов БПЛА — буквально за 2 минуты противник применил около 20 ударных дронов.

Для атак противник активно использует весь доступный арсенал, в том числе тактику массированного применения FPV-дронов по одной цели, пытаясь буквально «выжечь» позиции Сил обороны. Об этом 21 декабря сообщила пресс-служба бригады, опубликовав соответствующее видео.

Во время одной из таких атак военнослужащие 25-й Сичеславской бригады 7 корпуса Штурмовых войск ДШВ оказались под плотным ударом вражеских беспилотников, передвигаясь в частном секторе города.

По данным военных, всего за две минуты противник запустил по украинским десантникам почти 20 ударных FPV-дронов. Атака происходила с минимальными интервалами — в среднем один дрон каждые три секунды, что свидетельствует о попытке противника лишить украинских защитников возможности маневра.

«Несмотря на интенсивность атаки, личный состав сичеславских десантников потерь не понес. После завершения обстрела наша группа продолжила выполнение боевого задания», — говорится в сообщении.

