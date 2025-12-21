Умер белорусский журналист Никита Мелкозеров 1 21.12.2025, 19:51

3,222

Ему было 37 лет.

Умер белорусский журналист и автор ток-шоу «Жизнь-малина» Никита Мелкозёров. О его смерти сообщила жена.

«Сегодня ночью не стало моего мужа Никиты Мелкозёрова. Пока неизвестно никаких подробностей, и я не готова отвечать на вопросы», — написала в Instagram Лина Цапова.

Информацию о смерти также подтвердил друг и коллега журналиста Александр Ивулин.

Никите Мелкозёрову было 37 лет. После протестов 2020 года он переехал в Варшаву, где вел YouTube-канал «Жизнь-малина».

