Умер белорусский журналист Никита Мелкозеров

Умер белорусский журналист Никита Мелкозеров1
- 21.12.2025, 19:51
Ему было 37 лет.
Умер белорусский журналист и автор ток-шоу «Жизнь-малина» Никита Мелкозёров. О его смерти сообщила жена.
«Сегодня ночью не стало моего мужа Никиты Мелкозёрова. Пока неизвестно никаких подробностей, и я не готова отвечать на вопросы», — написала в Instagram Лина Цапова.
Информацию о смерти также подтвердил друг и коллега журналиста Александр Ивулин.
Никите Мелкозёрову было 37 лет. После протестов 2020 года он переехал в Варшаву, где вел YouTube-канал «Жизнь-малина».