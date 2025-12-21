Легенда хоккея разнес Орбана 21.12.2025, 22:59

Доминик Гашек

Из-за скандального заявления о войне России против Украины.

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли чех Доминик Гашек отреагировал на скандальное высказывание премьера Венгрии Виктора Орбана, который заявил что в войне России против Украины «не совсем понятно, кто на кого напал».

Гашек опубликовал пост в X, в котором осудил абсурдное заявление венгерского политика и отметил, что такие высказывания помогают преступникам.

«Это похоже на то, если бы политик сказал, что во время Второй мировой войны не было понятно, не напали ли евреи на Гитлера и его сторонников, прежде чем он напал на них. Или будто Польша напала на Германию и СССР в 1939 году. Заявления Орбана помогают преступникам достигать своих целей!», — написал Гашек.

Гашек с начала полномасштабного вторжения активно поддерживает Украину.

„Není zcela jasné,kdo na koho zaútočil.“To je podobné jako kdyby vrcholný politik řekl, že za 2. světové války nebylo jasné jestli Židé dřív nenapadali Hitlera a jeho stoupence než on je. Či Polsko nenapadlo dříve Německo a 🇷🇺. Orbánovy výroky pomáhají zločincům k dosažení cílů! pic.twitter.com/NCIMDzjWZe — Dominik Hasek (@hasek_dominik) December 19, 2025

