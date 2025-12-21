закрыть
21 декабря 2025, воскресенье, 23:24
Легенда хоккея разнес Орбана

  • 21.12.2025, 22:59
  • 1,670
Легенда хоккея разнес Орбана
Доминик Гашек

Из-за скандального заявления о войне России против Украины.

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли чех Доминик Гашек отреагировал на скандальное высказывание премьера Венгрии Виктора Орбана, который заявил что в войне России против Украины «не совсем понятно, кто на кого напал».

Гашек опубликовал пост в X, в котором осудил абсурдное заявление венгерского политика и отметил, что такие высказывания помогают преступникам.

«Это похоже на то, если бы политик сказал, что во время Второй мировой войны не было понятно, не напали ли евреи на Гитлера и его сторонников, прежде чем он напал на них. Или будто Польша напала на Германию и СССР в 1939 году. Заявления Орбана помогают преступникам достигать своих целей!», — написал Гашек.

Гашек с начала полномасштабного вторжения активно поддерживает Украину.

