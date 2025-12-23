США отказались от переговоров с Россией о нормализации отношений 23.12.2025, 15:09

Предварительно — до весны.

Россия и США провели очередной раунд переговоров по устранению «раздражителей» в двухсторонних отношениях, однако не смогли продвинуться по основным вопросам и отложили новую встречу на несколько месяцев, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Главные вопросы по-прежнему подвешены. И я думаю, понадобятся дополнительные усилия: не исключаю, что и импульсы на политическом уровне, чтобы двигаться дальше», — сказал Рябков, пишет «Интерфаксу».

По его словам, следующий раунд переговоров может состояться ориентировочно в начале весны. Но «конкретных дат нет», подчеркнул дипломат. До этого Москва и Вашингтон провели две встречи по поводу устранения «взаимных раздражителей». Последняя из них состоялась в Стамбуле 10 апреля. Третья встреча ранее не анонсировалась и Рябков не уточнил, когда и где она прошла. В российском МИДе отмечали, что консультации были отменены по инициативе американской стороны. В то же время министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что диалог с США идет, «но не так быстро, как хотелось бы».

Москва начала консультации с Вашингтоном о возобновлении полноценной работы посольств, возвращении российской дипсобственности в США, восстановлении авиасообщения между странами и в целом о нормализации отношений параллельно с переговорами о завершении войны в Украине, пишет The Moscow Times.

Последние до сих пор ничем не закончились. Стороны обсуждают мирный план США, который изначально состоял из 28 пунктов, но в ходе диалога Вашингтона с Киевом был сокращен до 20.

Обсуждение этого варианта спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Майами не принесло прорыва, заявили в Кремле. Владимир Путин по-прежнему требует для завершения боевых действий сдачи Киевом Донбасса и отказа от вступления в НАТО. Несмотря на то, что США настаивали на территориальных уступках Украины, украинский лидер Владимир Зеленский отверг такой вариант, назвав его неприемлемым. Также он запросил у США гарантии безопасности, которые должны защитить Украину от возможной повторной агрессии России.

