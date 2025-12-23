«Этот год для Лукашенко последний»
- 23.12.2025, 17:17
Белорусы оценили состояние диктатора.
В Cети обсуждают состояние Лукашенко во время экскурсии по Эрмитажу во время поездки в Санкт-Петербург.
На видео видно, как белорусский правитель с трудом передвигается.
Читатели сайта Charter97.org тоже высказали свое мнение в комментариях. Приводим некоторые из них:
«Такое впечатление, что он играл на публику. Как-то неестественно он их передвигал».
«Он хотел, чтобы его как экспонат по Эрмитажу на тележке возили!»
«Что-то мне подсказывает, что этот год для него (соответственно и для всей хунты) последний».
«Похоже на артрит или подагру».
«Тяжелее всего ему давалось делать умный вид, хромая по залам Эрмитажа».