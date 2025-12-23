закрыть
23 декабря 2025, вторник, 17:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Этот год для Лукашенко последний»

  • 23.12.2025, 17:17
«Этот год для Лукашенко последний»

Белорусы оценили состояние диктатора.

В Cети обсуждают состояние Лукашенко во время экскурсии по Эрмитажу во время поездки в Санкт-Петербург.

На видео видно, как белорусский правитель с трудом передвигается.

Читатели сайта Charter97.org тоже высказали свое мнение в комментариях. Приводим некоторые из них:

«Такое впечатление, что он играл на публику. Как-то неестественно он их передвигал».

«Он хотел, чтобы его как экспонат по Эрмитажу на тележке возили!»

«Что-то мне подсказывает, что этот год для него (соответственно и для всей хунты) последний».

«Похоже на артрит или подагру».

«Тяжелее всего ему давалось делать умный вид, хромая по залам Эрмитажа».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин
Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта