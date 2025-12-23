закрыть
Андрей Билецкий: Россияне подходят к стратегическому тупику в войне в Украине

  • 23.12.2025, 23:54
Андрей Билецкий: Россияне подходят к стратегическому тупику в войне в Украине
Андрей Билецкий

Командир 3-го корпуса ВСУ считает, что «сдвиги будут через три-пять месяцев».

Командир 3-го корпуса Вооруженных Сил Украины Андрей Билецкий заявил, что данные разведок указывают на истощение и деградацию российских войск, которые, по его словам, подходят в войне против Украины к стратегическому тупику.

Одним из факторов является тактика инфильтрации, которой гордятся россияне, — на практике она приводит к масштабным человеческим потерям, рассказал Билецкий в интервью YouTube-каналу «Бомбардир».

Он добавил, что у россиян также ухудшается ситуация с бронетехникой, артсистемами и другими ключевыми видами вооружения, передает New Voice.

«Объективные потери противника минимум в шесть, иногда в восемь раз превышают наши потери. У нас не настолько большая разница в человеческом измерении, чтобы нести потери в шесть-восемь раз больше, ну, и иметь возможность долго вести такую кампанию. В таком случае в России должно быть миллионов двести шестьдесят населения, чтобы это было возможно, де-факто», — отметил командир 3-го корпуса.

По словам Билецкого, россияне осознают стратегический тупик, к которому приближаются, и отсутствие реальных возможностей для дальнейшего продвижения, поэтому пытаются захватить Донбасс невоенными методами. Он добавил, что для этого они, в частности, используют инструменты влияния времен КГБ на международных площадках, пытаясь создать впечатление, что РФ якобы способна поддерживать интенсивные боевые действия еще долго, поэтому выгодно переходить к переговорам уже сейчас.

«Перед стратегическим тупиком (россияне — ред.) КГБшно пытаются убедить весь мир и Украину, что они еще могут воевать в таком темпе два-три года, не останавливаясь, и достичь своих целей — хотя бы ограниченных, хотя бы Донбасс — невоенным путем», — заявил командир 3-го корпуса.

Билецкий заверил, что при нынешнем раскладе сил Украина способна нарастить потенциал, остановить российские войска и только после этого переходить к предметному разговору о приемлемых условиях.

«Я думаю, что в ближайшее время — это трех-пятимесячная перспектива — произойдут значительные сдвиги. Если Украина сможет интенсифицировать работу в армии в вопросах боевой подготовки, продвижения новых технологических решений на поле боя, их очень быстрой имплементации и расширения, максимально заменить человека там, где это возможно, машиной — БПЛА, НРК, техническими средствами разведки или защиты. Если мы это сделаем, то есть все шансы, что россияне в ближайшее время будут остановлены, и тогда мы совершенно спокойно сможем сесть с ними за стол и получить не самые лучшие, но приемлемые для нас на этом этапе условия», — сказал командир 3-го корпуса.

