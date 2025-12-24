Игра Зеленского или ход Трампа
- Вадим Денисенко
- 24.12.2025, 17:25
Зачем обнародовали 20 пунктов проекта мирного договора.
20 пунктов Зеленского. Быстрый мир или продолжение переговоров?
Не надо быть большим аналитиком, чтобы понять: в таком виде этот документ не будет подписан.
1. Начать надо с того, а зачем этот план обнародован вообще, учитывая то, что до сих пор стороны хранили молчание? Ответов может быть несколько:
попросили американцы (я не очень верю);
это согласовано с частью европейцев (как по мне, нельзя исключить);
это связано с тем, что продолжение разговоров с россиянами может заставить американцев сделать условия гораздо жестче (думаю, это одна из возможных реальных причин);
это часть внутриполитической стратегии Президента (думаю, это одна из возможных реальных причин).
2. Что будет дальше?
как я уже писал выше, этот документ точно не будет подписан. Россияне на него не пойдут;
американцы продолжат переговоры, исходя из более жесткой позиции Кремля, и будут давить на Украину, в том числе и отказом от идеи об аналогии с 5 статьей НАТО;
не исключено, что вопрос переговоров снова станет частью противостояния демократов и республиканцев, что было бы глобальной проблемой для нас.
3. Путин пойдет на мирные переговоры в двух случаях: страх (у Трампа возможностей пока нет, а Китай не будет играть в игру США) или получение условий, которые он хочет достичь (территории, снятие санкций и возвращение в геополитику и, желательно, влияние на украинские выборы). Последний пункт пока выглядит нереалистичным, а первые три он будет продавливать.
Здесь особенно надо обратить внимание на визит Макрона в Россию (7.02.26), где, похоже, Макрон может сыграть роль некоего Чемберлена, как метко сказал один мой знакомый.
Исходя из вышесказанного, я очень сомневаюсь, что мы уже у финиша.
Вадим Денисенко, Facebook