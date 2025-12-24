закрыть
24 декабря 2025, среда
В Национальный художественный музей в Рождество можно сходить бесплатно

  • 24.12.2025, 21:15
Работать музей будет с 13.00 до 21.00.

В Рождество, 25 декабря, в Национальный художественный музей будет свободный вход. Об этом сообщается на сайте музея.

В музее можно будет посмотреть основную экспозицию и текущие выставки, а также посетить концерт «Новогодний Чайковский». Работать музей будет с 13.00 до 21.00, касса — до 20.30.

При этом в музее отмечают, что бесплатный вход не распространяется на экскурсионное обслуживание и сборную интерактивную программу «Каляднымі сцежкамі».

