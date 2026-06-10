«На месте России могут появиться около 20 стран» 5 10.06.2026, 18:01

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Эксперты назвали возможные сценарии развала РФ после поражения в войне против Украины.

Потенциальное поражение в войне против Украины закончится распадом России. Так звучит ряд прогнозов, в которых приводятся исторические предпосылки и вероятные сценарии перехода многонациональной РФ (по частям) в состав других стран и в самостоятельные государства. Большинство связывают развал РФ с ослаблением или падением режима нелегитимного президента Владимира Путина. О территориальных последствиях такого развития событий — в публикации «ГОРДОН».

Украина

Прежде всего итогом победы Украины будет фактическое возвращение ее территорий: незаконно включенных в состав РФ в результате так называемых референдумов Крыма, а также Донецкой и Луганской областей в 2014 году. Инспирированные Кремлем «голосования» проходили в условиях оккупации и не признаны никем, кроме немногочисленных стран-сателлитов Москвы. Окончание войны не в пользу РФ поставит точку и в формальном включении в ее состав Херсонской и Запорожской областей, куда оккупанты вошли после начала полномасштабного вторжения, но так их полностью и не захватили.

Основатель «ГОРДОН» Дмитрий Гордон летом 2025 года высказывал мнение, что результатом победы Украины станет изменение Конституции Украины для присоединения четырех приграничных регионов РФ — Курской, Белгородской и Брянской областей, а также Краснодарского края Украины. За год до этого силы обороны Украины вошли в Курскую область.

Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии заявлял, что это была превентивная мера обеспечения безопасности Харькова и Сум. «Нам не нужна их территория, нам не нужны их земли, нам не нужны их люди. Мы хотим просто жить спокойно у себя дома без войны», — указал глава государства.

Япония и Китай

Развал РФ может привести к разрешению двух территориальных споров на ее восточных границах. Первый — с Японией за острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи, которые в 1945 году СССР занял в ходе Второй мировой войны. Мирный договор Москва и Токио так и не заключили, а в Сан-Францисском мирном договоре 1951 года Япония отказалась от прав на Курилы, но не указала, в чью пользу. Хотя группа островов находится под фактическим контролем РФ, Япония официально называет их своими «Северными территориями», находящимися под незаконной оккупацией.

«Я думаю, что Россия в той или иной форме будет ослабевать и приходить в упадок. И в этих условиях обязательно появится шанс отвоевать Северные территории», — заявляла в эфире FNN представитель национал-консерваторов, публицист Ёсико Сакураи.

Китай может воспользоваться ослаблением России, как минимум, чтобы вернуть остров Тарабаров и часть острова Большой Уссурийский на реке Амур. По договорам XIX века граница в основном была проведена по фарватеру рек, что в XX веке привело к пограничным конфликтам. В 2004–2005 годах страны подписали соглашение, разделив спорные речные территории примерно пополам.

Во время визита в ФРГ председателя КНР Си Цзиньпина в 2014 году занимавшая пост канцлера Ангела Меркель подарила ему «первую точную карту Китая», составленную в Германии в 1735 году. По данным Die Welt, на ней как китайские обозначены российский Дальний Восток, Тыва, значительная часть Сибири и Южно-Китайское море.

Как может разделиться РФ

По оценкам историка и исследователя украинского сопротивления Григория Рия, на месте бывшей России могут появиться около 20 стран, по примеру того, как в 1917–1918 годах распад Российской империи привел к возвращению независимости Украине, Финляндии, государствам Балтии и образованию краткосрочных проектов — Кубанской и Сибирской республик. Atlantic Council (США) описывает пять возможных сценариев российского будущего, и самым радикальным из них является именно государственная фрагментация.

Авторы подчеркивают, что в колонизированных Москвой республиках — Чечне, Татарстане, Якутии и других — попытки добиться суверенитета уже предпринимались в начале 1990-х годов, и все они были подавлены возобновившимся империализмом. Но эти усилия не исчезли — они всего лишь приглушены, считают аналитики.

«Страна, которая, как считалось, была объединена под твердой рукой Москвы, внезапно начнет раскалываться и распадаться, разрываемая по этнонациональным линиям — как и другие империи до нее, оказавшись между колонизатором и колонизированными. Хаос стремительно охватит страну, которая распадается на смесь анархии, территориальной фрагментации и насилия, не оставляя ни одного региона и ни одной семьи, которых это бы не коснулось», — прогнозирует эксперт Atlantic Council Кейси Мишель.

Принцип первый: этнонациональный

Россия — многонациональная страна, где более 190 народов живут в условиях этнической асимметрии власти. Именно этнонациональный принцип является наиболее обсуждаемой моделью распада, указывает профессор политологии Рутгерского университета (США) Александр Мотыль. В случае ослабления центра такие регионы, как Бурятия, Татарстан, Башкортостан, Дагестан, Чечня, Ингушетия и, возможно, Якутия, могут начать требовать большей автономии или независимости — и это станет началом конца, считает один из ведущих мировых специалистов по распаду империй.

Он сравнивает ситуацию с событиями позднесоветского периода, когда слабеющий центр был втянут в борьбу между элитами, а нарастающий хаос подтолкнул нерусские республики к отделению. Их выживание и благополучие больше не могло гарантировать центральное правительство, поэтому им приходилось действовать самостоятельно, говорит Мотыль.

Рий считает Чечню потенциальным спусковым крючком «эффекта домино» в РФ — у чеченцев есть история борьбы за признание, а также большая и влиятельная диаспора. Татарстан, в свою очередь, является экономически самодостаточным регионом. Кроме того, в 1992 году его жители проголосовали на референдуме за полный суверенитет как субъект международного права. Сегодня в Татарстане идет активное движение за возрождение национальной идентичности и языка. Кроме того, в регионе есть историческая традиция объединения в 1918 году тюркских и финно-угорских народов Поволжья в государство Идель-Урал, напоминает Atlantic Council.

Дагестан и Башкортостан дают о себе знать протестами и сепаратистскими настроениями. В сентябре 2024 года Кирилл Буданов, который тогда возглавлял Главное управление разведки Минобороны Украины, сообщил, что из перехваченных данных известно о сепаратистских движениях в регионах, где их никто не ожидал, в том числе о националистическом движении «Смоляндия» в Смоленской области.

Принцип второй: региональный

Второй сценарий распада РФ предполагает бунт географически дальних и экономически истощенных регионов. Сибирь и Дальний Восток — это почти 13 млн км², основные ресурсы которых перераспределяются в пользу Москвы. В Atlantic Council отмечают, что якутское руководство в начале 1990-х годов получило от Москвы обещания самоуправления — от контроля над местными доходами до формирования собственной армии, — которые так и не были выполнены. Именно в Якутии, по мнению экспертов, возможен, например, захват нефтегазовой инфраструктуры с требованием вернуть доходы местному населению.

Возможность регионального распада усиливается и экономикой войны. Согласно исследованию Foreign Policy Research Institute (США), в 2025 году государственный долг России вырос примерно на 21%, то есть более чем на €65 млрд. При этом большинство регионов имеют бюджеты с дефицитом, несут непропорциональную нагрузку по мобилизации и поэтому являются первыми кандидатами на политический бунт.

Принцип третий: постколониальный

Именно его считают самым вероятным в экспертном сообществе. «Российская Федерация де-факто является колониальной империей. Каждая колониальная империя рано или поздно распалась», — говорит президент Паневропейского движения Австрии Райнхард Клюцек. Он призывает Европу не повторить ошибку 1989–1991 годов, когда из страха перед кровавым распадом Запад долго поддерживал бывшего президента Сербии и Союзной Республики Югославии Слободана Милошевича, но это все равно привело к образованию нескольких стран на Балканах, причем с кровопролитием.

«Россия намного крупнее по масштабам, чем Югославия. Мы не можем быть заинтересованы в кровавой развязке. Но мы должны быть готовы, если она произойдет», — констатировал Клюцек.

Буданов прямо заявлял: «На территории РФ должны возникнуть несколько региональных национальных государств, каждое из которых будет заботиться о благополучии своего народа. Тогда Украина, Европа и весь мир почувствуют себя в большей безопасности». Atlantic Council проводит параллель с историей других европейских империй: в XX веке отдельные государства вышли из-под метрополии Великобритании, Франции и Португалии. Тот же постимперский путь предстоит пройти России, считают аналитики.

Риски: ядерное оружие и гуманитарная катастрофа

В Atlantic Council подчеркивают: РФ остается обладателем, вероятно, крупнейшего в мире ядерного арсенала. И при ее распаде хотя бы частичного раздела, как это произошло при СССР, не будет. На сегодня это главный аргумент, называемый экспертами против «поспешного содействия» дефрагментации российского государства при всем понимании его исторической неизбежности.

Кевор Осканян из Эксетерского университета (Великобритания) предупреждает, что неконтролируемая дезинтеграция российского государства также грозит «невообразимой гуманитарной катастрофой» и риском повторения насилия и геноцида, как в Османской империи или бывшей Югославии.

«У падающих империй есть склонность давить своим весом более малые народы, и стремление добиться расчленения РФ может привести именно к такому результату... Когда очередные события заставят Москву заняться самоосмыслением, задачей Запада и самих отрезвленных россиян станет направить этот процесс в нужное русло, к постимперскому мышлению, не поджигая при этом всю Евразию. Неудача в Украине вполне может заложить основу для такого переосмысления российских претензий на исключительность и их преобразования во что-то более соответствующее реалиям постколониальной эпохи», — считает он.

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