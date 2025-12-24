Вифлеем возобновил рождественские празднования
Празднования в городе, где родился Иисус Христос, отменялись последние два года.
Тысячи людей собрались на площади Яслей в Вифлееме накануне Рождества. Гигантская елка, которой не было в течение двух лет войны между Израилем и ХАМАС, вернулась, сообщает АР.
В городе, где согласно Евангелию родился Иисус Христос, рождественские празднования отменялись последние два года.
Вместо этого на площади Яслей был установлен рождественский вертеп с Младенцем Иисусом, окруженным обломками и колючей проволокой, в знак уважения к ситуации в Газе.
Кардинал Пьербаттиста Пиццабалла, главный католический лидер на Святой Земле, открыл в этом году празднование во время традиционного шествия из Иерусалима в Вифлеем, призвав к «Рождеству, полному света».
Пиццабалла, прибыв на площадь Яслей, сказал, что приехал с приветствиями от небольшой христианской общины Газы, где он провел мессу в воскресенье.
«Мы все вместе решили быть светом, и свет Вифлеема — это свет мира», — сказал он тысячам людей, собравшихся на площади.