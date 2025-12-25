закрыть
25 декабря 2025, четверг, 14:59
Трамп пообещал не пустить в США «плохого Санту»

  • 25.12.2025, 14:40
Трамп пообещал не пустить в США «плохого Санту»
Дональд Трамп
Фото: Tasos Katopodis/Getty Images

Об этом он сказал в телефонном разговоре с американскими детьми.

Президент США Дональд Трамп в среду пообщался с детьми по телефону. Они обсуждали путешествия Санта-Клауса в канун Рождества. В звонках также участвовала первая леди Мелания Трамп из их дома в Палм-Бич во Флориде, пишет Axios (перевод — сайт Charter97.org).

В ходе одного из звонков 10-летний мальчик из Оклахомы спросил президента о слежении за Санта-Клаусом. «Мы отслеживаем Санту по всему миру, – ответил Трамп. – Мы хотим убедиться, что он хороший, что в нашу страну не проник плохой Санта. Но мы выяснили, что Санта хороший, он любит вас, он любит Оклахому, как и я». Президент добавил, что любит Оклахому за поддержку на выборах и посоветовал детям не покидать штат.

Когда восьмилетняя девочка из Канзаса сказала, что не хочет, чтобы Санта принес ей уголь, Трамп заметил: «Вы имеете в виду чистый, красивый уголь». Он извинился, добавив: «Но это нужно было сказать. Уголь чистый и красивый, помните об этом». Девочка не согласилась.

Позже Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social праздничное послание с пожеланием «Счастливого Рождества всем».

