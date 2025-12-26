Бывший политзаключенный о поддержке белорусов: Вы все просто замечательные люди! 26.12.2025, 10:43

Сергей Руденков

Солидарность ощущалась даже в «крытой» тюрьме.

Сергей Руденков из Чечерска получил в 2023 году пять лет лишения свободы по статьям 130, 361, 368 и 369 (оскорбление Лукашенко, представителей власти, а также «разжигание розни» и призывы к протестам — прим.). Белорус отбывал срок в ИК-17 города Шклова, где прошел через ПКТ (помещение камерного типа) и ШИЗО (штрафной изолятор), а затем в «крытой» тюрьме. Сергей был освобождён 13 декабря 2025 года и вывезен в Украину, откуда переехал в Литву. Сегодня, находясь в Вильнюсе, он рассказал сайту Charter97.org о том, как происходило освобождение.

— Где вы отбывали свой срок?

— Изначально отбывал в ИК-17, в Шклове. Там пробыл восемь месяцев — четыре в лагере, четыре в помещении камерного типа, еще месяц в ШИЗО. Затем меня осудили во второй раз и переместили в тюрьму №4 города Могилева. Там я провел полтора года до того, как нас вывезли.

— Как вас вывозили?

— Блестяще! Это я пошутил сейчас. Вывезли в пять часов утра, пришли до подъема, с вещами вывели на «аэропорт», так называют место досмотра. Там перебрали вещи, часть которых изъяли, забрали все документы, медикаменты. Потом — мешок на голову и в автобус, перевезли в ИК-15. Оттуда забрали ещё около десяти политзаключенных. Всех автобусами повезли в Гомель. Там была остановка, из женской колонии политзаключённых забирали. Затем всех вместе повезли на границу. Там какое-то время ждали, затем пересадили в другие автобусы, забрали наручники, скотчем руки перемотали и повезли опять куда-то, на тот момент — непонятно куда. Чуть позже выяснилось, что это был пост на украинской границе. Там нас передали ВСУ. Украинцы нас освободили, скотч с рук срезали, глаза развязали, уже там непосредственно я увидел Павла Северинца, Марию Колесникову и Виктора Бабарико.

Нас привезли в госпиталь в Чернигове, там мы пробыли двое суток. Осмотрели, «подлатали». Кто в плохом состоянии был — особенно тщательно обследовали. Медики в Чернигове чуть не плакали, когда увидели, в каком мы состоянии, они были в шоке. Спрашивают: где нас так держали? По их словам, у нас такое состояние было, будто нас из Освенцима доставили.

Затем перевезли в гостиницу, где мы тоже провели двое суток. Часто была воздушная тревога, мы несколько раз за ночь подпрыгивали и в подвал перемещались. Потом нас утром в районе пяти часов посадили в автобус и перевезли в Варшаву, сутки практически ехали. Там часть бывших политзаключенных осталась в гостинице, а те, которые решили в Литву ехать, поехали дальше.

— Как вас встретили в Литве?

— Отлично! Я не сильно эмоциональный человек, поэтому я не знаю, как это описать. Нас просто окружили заботой. Не знаю даже, я пока эмоционально «разморозиться» не могу. В тюрьме постоянно приходилось себя контролировать — 24 на 7. За три года настолько привык, что на сейчас мне какие-то эмоции проявлять крайне сложно.

Гуляю по городу, люди улыбаются, эмоции проявляют, счастливые. Это очень помогает! Ощущения самые приятные, когда находишься в обществе свободных людей, которые могут свободно говорить то, что думают.

— Что поддерживало и давало силы в заключении?

— Заключение переносится намного легче, когда ты понимаешь, что ты не один. Даже в «крытой» тюрьме я ощущал поддержку. И от белорусов на свободе, и от сокамерников-политзаключенных. Там все друг другу помогают. У меня забрали «отоварку», включив меня почему-то в списки «террористов», и я остался без нормального питания. Женя Афнагель и другие парни делились купленными продуктами, да и вообще поддерживали как могли. Благодаря им, можно сказать, выживал эти годы.

— А сейчас ощущается поддержка белорусов?

— Как я уже говорил, тут нас за ручку везде водят. Финансово уже поддержали, плюс медицинское обслуживание хорошее, сразу помощь начали оказывать. Принесли целую кучу еды, сейчас не знаем, куда ее распихивать. Ну и между собой тоже контактируем. Собираемся, то обед готовим, то ужин.

— А что хотели бы сказать сейчас белорусам?

— В первую очередь, поблагодарить за поддержку и помощь. Нам бы было очень тяжело, если бы мы приехали и остались без ничего. Даже документы помогают нам оформлять.

Выжить без помощи за границей просто нереально бы было, потому что минимум три месяца будут оформляться документы, пока нам нельзя работать. Каким образом деньги добывать для существования? Благодаря всем, кто поддерживает нас, мы выживаем на данный момент. Благодаря вам. Хочу поблагодарить американскую сторону, которая посодействовала нашему освобождению, Украину, Литву и, конечно, белорусов, которые нас поддерживали и продолжают поддерживать. Вы все просто замечательные люди.

