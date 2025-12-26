Удар по порту «Темрюк» в Краснодарском крае РФ: последствия видны из космоса 3 26.12.2025, 10:59

2,934

Дым от масштабного пожара тянется более чем на 30 километров.

Последствия поражения Силами обороны Украины нефтяных резервуаров морского порта «Темрюк» в Краснодарском крае РФ видны из космоса.

Дым от масштабного пожара тянется более чем на 30 километров, сообщила российская служба «Радио свобода», которая и обнародовала спутниковые снимки.

«Последствия украинского удара по порту Темрюк на спутниковом снимке. Радио Свобода публикует спутниковый снимок, на котором видно пожар в порту и дым от него, растянувшийся более чем на 30 километров», — говорится в подписи к фото.

Журналисты также отметили, что, по данным оперативного штаба Краснодарского края, площадь пожара выросла до 4 тысяч квадратных метров, а к его тушению привлечены почти 100 человек и 26 единиц техники.

Напомним, в ночь на 25 декабря СОУ нанесли серии ударов по военной и логистической инфраструктуре Российской Федерации. В частности атакованным был порт «Темрюк».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com