Удар по порту «Темрюк» в Краснодарском крае РФ: последствия видны из космоса

Удар по порту «Темрюк» в Краснодарском крае РФ: последствия видны из космоса3
- 26.12.2025, 10:59
Дым от масштабного пожара тянется более чем на 30 километров.
Последствия поражения Силами обороны Украины нефтяных резервуаров морского порта «Темрюк» в Краснодарском крае РФ видны из космоса.
Дым от масштабного пожара тянется более чем на 30 километров, сообщила российская служба «Радио свобода», которая и обнародовала спутниковые снимки.
«Последствия украинского удара по порту Темрюк на спутниковом снимке. Радио Свобода публикует спутниковый снимок, на котором видно пожар в порту и дым от него, растянувшийся более чем на 30 километров», — говорится в подписи к фото.
Журналисты также отметили, что, по данным оперативного штаба Краснодарского края, площадь пожара выросла до 4 тысяч квадратных метров, а к его тушению привлечены почти 100 человек и 26 единиц техники.
Напомним, в ночь на 25 декабря СОУ нанесли серии ударов по военной и логистической инфраструктуре Российской Федерации. В частности атакованным был порт «Темрюк».