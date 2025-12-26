Полиция Польши обратилась к гражданам из-за метеозондов из Беларуси 3 26.12.2025, 18:15

1,928

Фото: Charter97.org

Шары залетели в страну в канун Рождества.

Польская полиция обратилась к гражданам с призывом соблюдать осторожность из-за появления на территории страны метеозондов с контрабандой, которые пересекли границу со стороны Беларуси. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в социальной сети X.

По данным правоохранительных органов, на данный момент обнаружены семь так называемых контрабандных воздушных шаров, которые в канун Рождества залетели в Польшу из Беларуси. Четыре из них нашли в Подляском воеводстве, ещё три — в Люблинском.

В полиции сообщили, что сразу после поступления информации были предприняты меры по их розыску и безопасному изъятию.

Также правоохранители призвали граждан не приближаться к воздушным шарам при их обнаружении и не пытаться предпринимать какие-либо действия самостоятельно.

В ведомстве подчеркнули, что при получении информации о местонахождении подобных объектов необходимо незамедлительно звонить по номеру экстренных служб 112 и информировать соответствующие службы.

‼️24 grudnia około godziny 21:00 z @DowOperSZ otrzymaliśmy informację, że z terytorium Białorusi nad Polskę wleciało kilkadziesiąt obiektów latających, najprawdopodobniej tzw. balonów przemytniczych.

Policjanci niezwłocznie podjęli czynności w celu ich odnalezienia i… — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) December 26, 2025

