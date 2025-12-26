Полиция Польши обратилась к гражданам из-за метеозондов из Беларуси

Полиция Польши обратилась к гражданам из-за метеозондов из Беларуси3
- 26.12.2025, 18:15
Шары залетели в страну в канун Рождества.
Польская полиция обратилась к гражданам с призывом соблюдать осторожность из-за появления на территории страны метеозондов с контрабандой, которые пересекли границу со стороны Беларуси. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в социальной сети X.
По данным правоохранительных органов, на данный момент обнаружены семь так называемых контрабандных воздушных шаров, которые в канун Рождества залетели в Польшу из Беларуси. Четыре из них нашли в Подляском воеводстве, ещё три — в Люблинском.
В полиции сообщили, что сразу после поступления информации были предприняты меры по их розыску и безопасному изъятию.
Также правоохранители призвали граждан не приближаться к воздушным шарам при их обнаружении и не пытаться предпринимать какие-либо действия самостоятельно.
В ведомстве подчеркнули, что при получении информации о местонахождении подобных объектов необходимо незамедлительно звонить по номеру экстренных служб 112 и информировать соответствующие службы.
‼️24 grudnia około godziny 21:00 z @DowOperSZ otrzymaliśmy informację, że z terytorium Białorusi nad Polskę wleciało kilkadziesiąt obiektów latających, najprawdopodobniej tzw. balonów przemytniczych.— Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) December 26, 2025
Policjanci niezwłocznie podjęli czynności w celu ich odnalezienia i…