Axios: Россия согласилась на перемирие в Украине на время референдума по Донбассу

Но Кремль пытается максимально ограничить его по времени.

Россия согласилась прекратить огонь на время проведения референдума о статусе Донбасса, сообщил Axios высокопоставленный американский чиновник. По его словам, ранее Москва выступала против любой заморозки боевых действий и требовала подписания окончательного мирного соглашения, однако теперь признала необходимость паузы для организации голосования.

При этом Украина настаивает на 60-дневном перемирии, в то время как Россия может добиваться сокращения этого срока, добавил источник. Что касается американцев, по его данным, они поддерживают идею прекращения огня в рамках сделки, но признают, что реализовать это будет сложно с точки зрения логистики.

США в своем мирном плане предложили сделать Донбасс демилитаризованной «свободной экономической зоной». Украина готова пойти на это, но только если Россия тоже выведет из региона свои войска. При этом президент странны Владимир Зеленский подчеркивал, что любые территориальные уступки должны быть одобрены на общенациональном референдуме.

Официальные лица Вашингтона и Киева сообщили, что, за исключением вопросов контроля над Донбассом и Запорожской АЭС, параметры будущей сделки уже согласованы, включая гарантии безопасности, которые Украина получит от США и Европы. Высокопоставленный американский чиновник подтвердил, что Белый дом готов направить в Сенат на ратификацию соответствующий документ, составленный по образу статьи 5 Устава НАТО о коллективной обороне.

