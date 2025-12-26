Израиль первым признал Сомалиленд независимым государством
Подписана декларация о взаимном признании и открытии посольств.
Израиль стал первой страной, которая признала Сомалиленд, сепаратистский регион Сомали, независимым государством, сообщает The Times of Israel.
Премьер- министр Беньямин Нетаньяху и министр иностранных дел Гидеон Саар подписали декларацию от имени Израиля, а президент Сомалиленда Абдирахман Мохамед Абдуллахи подписал ее от имени своей страны.
Сомалиленд, регион суннитских мусульман, просуществовал пять дней как независимое государство в 1960 году, в течение которых его признали Израиль и 34 другие страны, прежде чем он объединился с Сомали.
Сомалиленд отделился в 1991 году, и хотя ни одна другая страна его не признала, несколько влиятельных государств — Великобритания, Эфиопия, Турция, ОАЭ, Дания, Кения и Тайвань — сохранили свои представительства.
Нетаньяху пригласил Абдуллахи с официальным визитом в Израиль и заявил, что сообщит президенту США Дональду Трампу о желании Сомалиленда присоединиться к Авраамским соглашениям.
Глава МВД Израиля сообщил, что в обеих странах будут открыты посольства и назначены послы.
Сообщается, что министры иностранных дел Сомали, Египта, Турции и Джибути осуждают признание Израилем Сомалиленда, отколовшегося от Сомали региона, сообщает Египет.