26 декабря 2025, пятница, 21:06
Израиль первым признал Сомалиленд независимым государством

Подписана декларация о взаимном признании и открытии посольств.

Израиль стал первой страной, которая признала Сомалиленд, сепаратистский регион Сомали, независимым государством, сообщает The Times of Israel.

Премьер- министр Беньямин Нетаньяху и министр иностранных дел Гидеон Саар подписали декларацию от имени Израиля, а президент Сомалиленда Абдирахман Мохамед Абдуллахи подписал ее от имени своей страны.

Сомалиленд, регион суннитских мусульман, просуществовал пять дней как независимое государство в 1960 году, в течение которых его признали Израиль и 34 другие страны, прежде чем он объединился с Сомали.

Сомалиленд отделился в 1991 году, и хотя ни одна другая страна его не признала, несколько влиятельных государств — Великобритания, Эфиопия, Турция, ОАЭ, Дания, Кения и Тайвань — сохранили свои представительства.

Нетаньяху пригласил Абдуллахи с официальным визитом в Израиль и заявил, что сообщит президенту США Дональду Трампу о желании Сомалиленда присоединиться к Авраамским соглашениям.

Глава МВД Израиля сообщил, что в обеих странах будут открыты посольства и назначены послы.

Сообщается, что министры иностранных дел Сомали, Египта, Турции и Джибути осуждают признание Израилем Сомалиленда, отколовшегося от Сомали региона, сообщает Египет.

