Очередная нереализуемая декларация
- Игорь Эйдман
- 26.12.2025, 22:21
Путин все равно ничего не подпишет.
Повторяется история с соглашением по редкоземельным металлам (помните ещё такое?). Теперь Трампу нужно к Новому году подписать какую-то новую бумажку, чтобы трясти ей перед носом избирателей и привычно расхваливать себя и свою политику. Зеленский готов подыграть этому театру одного актёра, чтобы не ссориться с американцами. Путин всё равно ничего не подпишет и войну не остановит. Так что это не будет иметь никакого практического смысла и значения.
Есть, правда, один неприятный момент. Трамповская мафия по заданию Путина может вновь попытаться принудить Зеленского к фактической капитуляции через уход из Донбасса. Но в этот раз большой скандал Трамп, скорее всего, поднимать не будет. Это было бы плохо воспринято общественным мнением, которое, судя по опросам, в основном поддерживает Украину. В условиях, когда рейтинг Трампа и так снижается, такой скандал ему был бы крайне невыгоден. Поэтому, натолкнувшись на жёсткую позицию Зеленского, Трамп, как обычно, скорее всего, сдаст назад и ограничится провозглашением очередной нереализуемой декларации о намерениях.
Игорь Эйдман, Facebook