В оккупированном Донецке мужчина начал стрелять из автомата в супермаркете
- 26.12.2025, 22:59
- 1,580
Сообщалось о возможном захвате заложников.
Во временно оккупированном Донецке вечером 25 декабря мужчина зашел в супермаркет с автоматом АК-47 и начал хаотичную стрельбу. Также сообщалось об удержании им заложников.
Видеозапись стрельбы в Донецке с камер наблюдения в супермаркете опубликовали местные медиа. Утверждается, что инцидент произошел в Петровском районе в бывшем «АТБ», переименованном оккупационными властями в «Первый республиканский супермаркет».
На видео можно увидеть, как мужчина заходит в алкогольный отдел, достает спрятанный под белым куском определенной материи автомат и начинает стрелять в разные стороны.
«Люди побежали на выход, я, соответственно, тоже подорвалась и побежала в подсобное помещение», — рассказала одна из сотрудниц магазина.
Около 19:45 «правоохранители» временно оккупированного города получили сообщение о мужчине, который стреляет в магазине из автоматического оружия, и о вероятном удержании им заложников.
Силовики, прибывшие на место, проникли в торговый зал, окружили мужчину с автоматом и применили табельное оружие для обезвреживания подозреваемого. АК-47 у него изъяли.
Сообщается, что пострадавших среди гражданского населения нет.