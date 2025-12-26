В оккупированном Донецке мужчина начал стрелять из автомата в супермаркете 26.12.2025, 22:59

1,580

Сообщалось о возможном захвате заложников.

Во временно оккупированном Донецке вечером 25 декабря мужчина зашел в супермаркет с автоматом АК-47 и начал хаотичную стрельбу. Также сообщалось об удержании им заложников.

Видеозапись стрельбы в Донецке с камер наблюдения в супермаркете опубликовали местные медиа. Утверждается, что инцидент произошел в Петровском районе в бывшем «АТБ», переименованном оккупационными властями в «Первый республиканский супермаркет».

На видео можно увидеть, как мужчина заходит в алкогольный отдел, достает спрятанный под белым куском определенной материи автомат и начинает стрелять в разные стороны.

«Люди побежали на выход, я, соответственно, тоже подорвалась и побежала в подсобное помещение», — рассказала одна из сотрудниц магазина.

Около 19:45 «правоохранители» временно оккупированного города получили сообщение о мужчине, который стреляет в магазине из автоматического оружия, и о вероятном удержании им заложников.

Силовики, прибывшие на место, проникли в торговый зал, окружили мужчину с автоматом и применили табельное оружие для обезвреживания подозреваемого. АК-47 у него изъяли.

Сообщается, что пострадавших среди гражданского населения нет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com