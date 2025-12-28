В Слуцке издеваются над Лукашенко? 5 28.12.2025, 9:28

5,866

В городе продают дефектный холодильник с намеком.

В Слуцке выставили на продажу холодильник в красно-зеленых цветах лукашенковского флага — основной корпус техники окрашен в красный, морозильное отделение в зеленый. Видео о необычном устройстве появилось в TikTok, пишет «Зеркало».

Необычную бытовую технику произвели на заводе «Атлант». Холодильник модели ХМ-6025−031 достигает более двух метров в высоту, объем холодильной камеры составляет 225 литров.

Устройство продают за 1678 рублей — это акционная цена. Изначально за него просили 1975 рублей, что на 297 рублей больше.

Значительная скидка, вероятно, объясняется наличием дефектов. На корпусе холодильника размещена пояснительная записка, из которой следует, что техника прошла ремонт. Специалисты заменили компрессор и бак для талой воды, а также провели регулировочные работы фильтра-осушителя.

В комментариях пользователи TikTok шутили о том, что холодильник больше напоминает идеологический элемент, чем бытовой прибор. Вот некоторые реакции:

«Надо всех чиновников обязать такие себе ставить…»;

«Ну и каждому чиновнику вот такие поставить в хаты, и все выкрасить в красно-зеленый па-патриатически»;

«Внутри не хватает флагштока».

Также несколько пользователей отметили, что подобрать интерьер кухни для такого элемента может быть очень непросто.

Любопытно, что это не первый холодильник в такой расцветке. В октябре 2025 года было замечено фото устройства в этих же цветах. Модель на фото была другая — ХМ-6023−031, стоила 1944 рубля с учетом уценки. Судя по записке, у того холодильника был заменен компрессор, фильтр-осушитель и заправочная труба.

Кстати, на сайте производителя нельзя выбрать красно-зеленую расцветку — доступен только «классический» белый цвет. За модель ХМ-6025−031 просят 1627 рубля, а за ХМ-6023−031 нужно отдать 1523 рубля.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com