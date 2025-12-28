Умерла легендарная французская актриса Брижит Бардо 5 28.12.2025, 13:50

3,610

Брижит Бардо

Иконе мирового кино был 91 год.

Ушла из жизни легенда французского кино и модная икона Брижит Бардо. Актрисе было 91. Об этом сообщает France24. Печальную новость подтвердили представители фонда актрисы Brigitte Bardot Foundation.

Бардо получила международную известность благодаря фильму 1956 года «И сотворил Бог женщину», сценаристом и режиссером ленты был тогдашний муж Бардо Роже Вадим. В начале 70-х Бардо объявила о завершении актерской карьеры и стала все более активной в политической сфере.

«Фонд Брижит Бардо с глубокой скорбью сообщает о кончине своей основательницы и президента, мадам Брижит Бардо, всемирно известной актрисы и певицы, которая решила оставить свою престижную карьеру, чтобы посвятить свою жизнь и энергию защите животных и своему фонду», — говорится в заявлении, направленном агентству AFP, без указания даты и смерти кинозвезды.

Бардо снялась более чем в 50 фильмах за свою карьеру, прежде чем стать активисткой по защите прав животных.

REUTERS

