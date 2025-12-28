закрыть
28 декабря 2025, воскресенье, 14:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Умерла легендарная французская актриса Брижит Бардо

5
  • 28.12.2025, 13:50
  • 3,610
Умерла легендарная французская актриса Брижит Бардо
Брижит Бардо

Иконе мирового кино был 91 год.

Ушла из жизни легенда французского кино и модная икона Брижит Бардо. Актрисе было 91. Об этом сообщает France24. Печальную новость подтвердили представители фонда актрисы Brigitte Bardot Foundation.

Бардо получила международную известность благодаря фильму 1956 года «И сотворил Бог женщину», сценаристом и режиссером ленты был тогдашний муж Бардо Роже Вадим. В начале 70-х Бардо объявила о завершении актерской карьеры и стала все более активной в политической сфере.

«Фонд Брижит Бардо с глубокой скорбью сообщает о кончине своей основательницы и президента, мадам Брижит Бардо, всемирно известной актрисы и певицы, которая решила оставить свою престижную карьеру, чтобы посвятить свою жизнь и энергию защите животных и своему фонду», — говорится в заявлении, направленном агентству AFP, без указания даты и смерти кинозвезды.

Бардо снялась более чем в 50 фильмах за свою карьеру, прежде чем стать активисткой по защите прав животных.

REUTERS
Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вернуться домой
Вернуться домой Ирина Халип
Этот день войдет в историю российско-украинской войны
Этот день войдет в историю российско-украинской войны Зоя Казанжи
Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин