Чиновники ввели новшество по авторынку, но оно сработало не так, как они рассчитывали

Чиновники ввели новшество по авторынку, но оно сработало не так, как они рассчитывали1
- 28.12.2025, 21:27
- 1,606
Это ударило по Belgee.
Новшества по утилизационному сбору, которые ввели в начале нынешнего года и которые должны были поддержать автопроизводителей Беларуси и России, негативно нарастить продажи отечественных машин. Это следует из анализа Белорусской автомобильной ассоциации, передает «Зеркало».
Напомним, в январе 2025-го в Беларуси ставки утилизационного сбора на транспорт приравняли к тем, которые действуют в России. В БАА проаназировали, что на этом фоне происходило на рынке с продажами новых машин в январе-ноябре нынешнего года.
Рынок растет, но не так, как планировали
В целом продажи новых авто заметно прибавили: за 11 месяцев они выросли на 38% к аналогичному периоду прошлого года — с 43 тысяч до 59,5 тысячи автомобилей. Однако прибавка оказалась не в пользу производителей Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Несмотря на заявленную цель защиты внутреннего рынка, доля автомобилей из стран ЕАЭС сократилась с 71% до 64%. При этом импорт машин из-за пределов союза в абсолютных цифрах подскочил сразу на 69% — с 12,6 до 21,3 тысячи авто.
Потери российских брендов и Belgee
Российские национальные марки — ВАЗ и УАЗ — также потеряли позиции: их совокупная доля снизилась с 21% до 18%.
Еще заметнее просела ниша китайских брендов, которые ввозились через Россию: их доля рухнула с 7% до 2% рынка.
Белорусский производитель Belgee формально увеличил объемы выпуска, но на внутреннем рынке его доля сократилась с 50% до 44%.
Физлица вышли на первый план
«Рост импорта физическими лицами: наблюдается взрывной рост данного канала, — уточняют в БАА. — Импорт новых авто физлицами вырос в 3 раза с 4,2 тыс. до 12,5 тыс. автомобилей, а их доля в общем импорте увеличилась с 15,7% до 27,5%».
В БАА обращают внимание на «кардинальное изменение структуры импорта: рост доли физлиц и смещение каналов ввоза». «Это указывает на то, что регуляторные меры, возможно, не достигли целевого объекта воздействия, а лишь перенаправили рыночные потоки», — рассказывают в БАА.