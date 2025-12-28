Чиновники ввели новшество по авторынку, но оно сработало не так, как они рассчитывали 1 28.12.2025, 21:27

1,606

Фото: REUTERS

Это ударило по Belgee.

Новшества по утилизационному сбору, которые ввели в начале нынешнего года и которые должны были поддержать автопроизводителей Беларуси и России, негативно нарастить продажи отечественных машин. Это следует из анализа Белорусской автомобильной ассоциации, передает «Зеркало».

Напомним, в январе 2025-го в Беларуси ставки утилизационного сбора на транспорт приравняли к тем, которые действуют в России. В БАА проаназировали, что на этом фоне происходило на рынке с продажами новых машин в январе-ноябре нынешнего года.

Рынок растет, но не так, как планировали

В целом продажи новых авто заметно прибавили: за 11 месяцев они выросли на 38% к аналогичному периоду прошлого года — с 43 тысяч до 59,5 тысячи автомобилей. Однако прибавка оказалась не в пользу производителей Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Несмотря на заявленную цель защиты внутреннего рынка, доля автомобилей из стран ЕАЭС сократилась с 71% до 64%. При этом импорт машин из-за пределов союза в абсолютных цифрах подскочил сразу на 69% — с 12,6 до 21,3 тысячи авто.

Потери российских брендов и Belgee

Российские национальные марки — ВАЗ и УАЗ — также потеряли позиции: их совокупная доля снизилась с 21% до 18%.

Еще заметнее просела ниша китайских брендов, которые ввозились через Россию: их доля рухнула с 7% до 2% рынка.

Белорусский производитель Belgee формально увеличил объемы выпуска, но на внутреннем рынке его доля сократилась с 50% до 44%.

Физлица вышли на первый план

«Рост импорта физическими лицами: наблюдается взрывной рост данного канала, — уточняют в БАА. — Импорт новых авто физлицами вырос в 3 раза с 4,2 тыс. до 12,5 тыс. автомобилей, а их доля в общем импорте увеличилась с 15,7% до 27,5%».

В БАА обращают внимание на «кардинальное изменение структуры импорта: рост доли физлиц и смещение каналов ввоза». «Это указывает на то, что регуляторные меры, возможно, не достигли целевого объекта воздействия, а лишь перенаправили рыночные потоки», — рассказывают в БАА.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com