В Камбожде приземлился загадочный самолет из Беларуси 6 29.12.2025, 11:45

7,228

Фото: Thaiger

Возникли подозрения, что на борту находится нелегальное оружие.

Королевские вооруженные силы Таиланда призвали общественность сохранять спокойствие после сообщений о посадке грузового самолета из Беларуси в Камбодже после вступления в силу соглашения о прекращении огня между Бангкоком и Пномпенем. В ВВС Таиланда заявили, что внимательно отслеживают ситуацию, пишет местное издание Thaiger (перевод — сайт Charter97.org).

Поводом для обеспокоенности стала публикация на неофициальной странице Army Military Force в Facebook 27 декабря. В сообщении утверждалось, что в аэропорт Пномпеня прибыл грузовой самолет Ил-62МГр с белорусской регистрацией, который якобы вылетел из Беларуси, сделал остановку в Кении и затем направился в Камбоджу, минуя воздушное пространство Таиланда. Авторы публикации предположили, что самолет мог перевозить вооружение, учитывая союзнические отношения Беларуси с Россией и напряженность на тайско-камбоджийской границе.

Сообщения вызвали тревогу в обществе, поскольку соглашение о прекращении огня было подписано всего за несколько часов до этого в Малайзии. Многие вспомнили о прошлых попытках заключить мир, которые не всегда предотвращали возобновление столкновений.

Директор пресс-центра по ситуации на границе Таиланда и Камбоджи Прапас Сонджайди заявил, что обе стороны по-прежнему привержены выполнению договоренностей, включая механизмы мониторинга и контроля. Он подчеркнул, что в случае применения оружия после прекращения огня доказательства будут переданы международным организациям, при этом Таиланд сохраняет право на самооборону.

В ВВС Таиланда сообщили, что располагают полной информацией о маршруте, возможностях и характере рейсов, а разведывательные подразделения продолжают наблюдение. Военные также заверили, что меры безопасности остаются в силе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com