Экс-министр обороны Литвы: Цели Лукашенко остаются прежними
3.12.2025, 11:34

Раса Юкнявичене

Фото: DELFI

Белорусы и литовцы должны быть готовы к закрытию границы.

Депутат Европарламента, бывшая министр обороны Литвы Раса Юкнявичене в интервью сайту Charter97.org прокомментировала мирные переговоры по окончанию войны России и против Украины и гибридные атаки Лукашенко на Литву. Политик считает, что Запад должен дать скоординированный ответ на провокации белорусского диктатора.

— Недавно вы заявили, что попытки администрации Трампа заключить соглашение с Путиным — большая ошибка. Почему?

— Потому что хорошей сделки с Путиным не получится, как не получилось хорошей сделки с Гитлером. Думаю, что восприятие этой войны нынешней администрацией неверно. Они рассматривают её как региональный конфликт: между Азербайджаном и Арменией, между Индией и Пакистаном или что-то в этом роде. Но это не так. Эта война совсем другая. Эта война началась с ультиматума Путина в 2021 году. Ультиматум всё ещё актуален. Никто никогда не говорил, что он неактуален. Путин, Лавров и другие повторяют, что им нужно устранить первопричины войны. Но главная причина войны — империалистическая колониальная идеология Кремля. Имя этой идеологии — «Русский мир». Эта идеология очень близка к Гитлеру, или, если хотите, к Гитлеру и Сталину в одной тоталитарной идеологии. Таким образом, это сильно отличается от всех других продолжающихся конфликтов. Итак, в этом и заключается главная ошибка.

Нам крайне нужен мир. Украинцы больше других хотят мира, а Путин — нет. Прекращение огня важно для начала любых переговоров. Очень сложно представить, что администрация Трампа изменит своё мышление и присоединится к другим европейским странам, чтобы найти больше политической воли для борьбы и победы над этим злом. Поэтому сейчас есть вариант попытаться заключить более выгодную так называемую сделку, чтобы хотя бы на как можно более длительный срок установить мир на континенте, но не сдать Украину.

В общем, есть два варианта. Один из них (который, к сожалению, сегодня невозможен) — включиться Соединённым Штатам в общую борьбу с таким же пониманием. Другой вариант — повлиять на переговоры, начатые представителями администрации Трампа и Кремля — эти переговоры могут привести к очень серьёзным последствиям, если их не скорректировать.

— Давайте предположим, что будет достигнута хорошая, разумная сделка, и Путин её подпишет. Какова следующая мишень Путина после заключения сделки?

— Во-первых, сегодня я не могу представить себе, чтобы Путин подписал какое-либо соглашение, потому что он пытается выиграть время, чтобы отложить введение новых санкций или сохранить разногласия между США и европейскими странами по этому вопросу.

Многое зависит от содержания сделки. Если не будет гарантий безопасности для Украины, даже без учёта территорий — это одно. Но если соглашение будет более разумным, более проукраинским: прекращение огня, мир хотя бы на какое-то время, возможность ускорить вступление Украины в ЕС — за это нам нужно бороться. Нам предстоит много работы: не только для Украины, но и для Европейского cоюза. У нас есть нерешённые проблемы: Венгрия блокирует проукраинские инициативы — возможно, другие страны могут это сделать. Однако Венгрия приближается к предвыборной кампании следующего года, так что это тоже будет фактором и, возможно, даже — кто знает — надеждой для Европейского cоюза.

Будет ли это Путин в Кремле или кто-то другой — пока этот империалистический, колониальный, тоталитарный подход с идеологией «русского мира» преобладает в Кремле, для всех нас в Европе не будет мира и спокойной жизни.

Перед этим разговором мы в Комитете по безопасности и обороне Европейского парламента обсуждали гибридные атаки и диверсионную атаку в Польше. Мы говорили о ситуации в Литве, где Кремль использует Беларусь и режим Лукашенко для создания хаоса в нашей стране. Подобные вещи будут только усугубляться, даже если будет заключено мирное соглашение с Путиным.

— Был момент, когда метеорологические воздушные шары, летящие из Беларуси в Литву, были в центре внимания, но сейчас эта тема практически исчезла из заголовков. Насколько сильно воздушные шары всё ещё создают помехи для Литвы?

— Это никуда не делось. В Литве это по-прежнему тема номер один. Речь идёт не только о воздушных шарах, но и о шантаже литовского правительства, когда наши водители грузовиков и автомобили оказываются в заложниках, не имеют возможности вернуться в Литву. Лукашенко шантажирует наше правительство, требуя политического диалога на высоком уровне. Эта ситуация ещё не разрешена.

Это скоординированное совместное наступление на Литву, и Беларусь продолжает его проводить. В воскресенье мы пережили самую масштабную атаку с использованием воздушных шаров на аэропорт Вильнюса. И что значит «воздушные шары»? Думаю, многие не понимают. Эти контрабандные воздушные шары размером с комнату, загруженные грузом до 60 килограммов, могут подниматься на высоту до 15 километров и с высотными ветряными потоками достигать скорости до 200 километров в час. Так что это не просто контрабанда. Мы должны понимать, что Лукашенко контролирует всё, особенно границу. Так что это намеренно. Сейчас это совершенно очевидно, особенно когда они захватили в заложники наши грузовики и потребовали выплат или встреч на высоком уровне.

Эта гибридная атака создаёт определённый хаос внутри страны. Это наносит ущерб нашей экономике, аэропорту и его репутации. Многие люди потеряли рейсы, много времени и нервов. Таким образом, совершенно очевидно, что это скоординированная гибридная атака с использованием контрабандистов в качестве инструмента, как несколько лет назад они аналогично использовали мигрантов в качестве оружия. Кстати, они провели ту гибридную атаку перед тем, как начать полномасштабную агрессию в Украине.

Цели были и остаются прежними: создать хаос, изменить отношение Литвы и Польши, нагнетать страх.

— Когда нарушается работа крупнейшего международного аэропорта страны, страдают бизнес, конференции, международные отношения?

— Конечно. Мы сталкиваемся с серьёзными последствиями, поскольку Вильнюс — ближайший аэропорт к границе с Беларусью.

К сожалению, вынуждена это признать, и, боюсь, не все белорусы это понимают. Беларусь сейчас — оккупированная Российской Федерацией страна, а Лукашенко — всего лишь прокси колониальной империи. За этими атаками стоит Кремль, в этом нет никаких сомнений. В 2014 году наш тогдашний президент Грибаускайте назвала Россию террористическим государством. Мы должны смотреть на картину целиком: это не только Литва. Это ещё и Польша, беспилотники над аэропортами Брюсселя и бельгийскими военными базами. Бельгия важна для них из-за замороженных российских активов в Брюсселе, и они пытаются её запугать. Россия и Беларусь, прокси РФ, действуют ниже порога статьи 5 Устава НАТО: они создают много шума и хаоса, и не хотят переходить эту черту, но цель та же.

Мы — в состоянии войны. Не такой, как украинцы — это другая война, используются другие инструменты. Кстати, иногда инструменты очень дешёвые, и нам нужно найти на это адекватный ответ.

— В ситуации гибридной войны и продолжающихся гибридных атак с использованием воздушных шаров, что вы думаете о недавнем открытии двух пунктов пропуска на границе Беларуси и Литвы?

— Всегда трудно критиковать правительство своей собственной страны, однако у нынешнего правительства недостаточно опыта. Думаю, это также один из факторов, из за которого Беларусь использует шантаж против нас — потому что они ожидают очень слабого ответа. Но мы должны быть едины. На пленарном заседании в Страсбурге я выступала от имени Европейской народной партии, крупнейшей фракции в Европейском парламенте, предоставив как можно больше информации по этому вопросу. Другие депутаты Европарламента говорили о других атаках, но мы также стараемся видеть полную картину и информировать как можно больше политиков.

Война это война, и если возникнет необходимость, не останется другого выбора, кроме как сотрудничать и координировать действия с нашими соседями, Польшей, Латвией, а также с Европейским союзом — не так, как когда мы закрываем пограничный переход, а другие открывают свой, или когда в другой стране остается переход, который продолжает работать (это создаст дополнительный хаос для нашего бизнеса). Координировать действия не так просто, и Лукашенко это тоже понимает. Но нам нужны дополнительные санкции, и санкции против этой страны уже на повестке дня. Есть ещё много возможностей ввести санкции против Лукашенко.

Самое главное — иметь чёткую картину и диагноз: это нападение на нас, поэтому нам нужно найти новые правила внутри Европейского союза, чтобы наложить санкции на страну (так или иначе, на этот раз на Беларусь) за подобные гибридные атаки. Нам нужно новое регулирование: санкции за что? Именно за эти действия, которые они совершают, за эти гибридные атаки, скоординированное совместное наступление на одну из стран ЕС или даже на несколько.

— Новые вызовы требуют новых подходов?

— Да. Конечно. Белорусы, литовцы и другие должны быть готовы к закрытию границы, если это будет необходимо.

