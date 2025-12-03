ВСУ дистанционно подорвали нефтепровод «Дружба» 7 3.12.2025, 13:14

6,586

Взрыв прогремел на участке нефтепровода Таганрог-Липецк.

В ночь на 1 декабря в России произошел взрыв на участке нефтепровода «Дружба», по которому РФ продолжает поставлять свою нефть в некоторые страны Европы, подпитывая свои финансовые и военные возможности. Об этом сообщили источники NV в Главном управлении разведки МО Украины.

По их словам, атака на нефтепровод была осуществлена недалеко от населенного пункта Казинские Выселки на участке нефтепровода Таганрог-Липецк. Для уничтожения участка нефтепровода использовали взрывчатку с дистанционным подрывом и с дополнительными горючими смесями для достижения большего горения, отметили в ГУР МО.

Местные жители услышали мощный взрыв и сообщили об этом в местных пабликах. В частности, свидетели отметили, что в районе Казинских Выселок был слышен грохот, который сопровождался яркими вспышками.

Собеседник в военной разведке заверил, что российская нефтяная сеть, как главный источник доходов государства-агрессора и финансирования ВПК, продолжит «взрываться и гореть», пока враг не оставит попыток атаковать Украину.

