Идея автодома без водителя покорила Сеть

Tesla Robovan снова в центре внимания.

Концепт Tesla Robovan, впервые показанный на мероприятии «We, Robot» в октябре прошлого года, вновь привлек внимание после намеков высокопоставленного менеджера компании на то, что этот автономный фургон может превратиться в полноценный самоуправляемый автодом, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Изначально Robovan представлялся как полностью автономный транспорт для пассажиров и грузов, рассчитанный на перевозку до 20 человек. Его низкий пол, просторный салон и панорамные окна сразу породили идеи, что платформа может использоваться не только как городской шаттл.

Интерес вспыхнул после поста главы Y Combinator Гарри Тана, который заявил, что пришло время для стартапов, создающих автономные автодома. На это вице-президент Tesla по автопилоту и ИИ Ашок Эллусвами лаконично ответил: «Занимаемся». Этот лаконичный ответ породил волну предположений, что Tesla рассматривает «кемпер-версию» Robovana.

Архитектура Robovan идеально подходит под формат автодома: ровный пол, отсутствие руля, система выравнивания нагрузки и достаточное пространство для установки кроватей, мебели или рабочих зон. Автономный электрический автодом обещает полностью бесстрессовые путешествия.

Пока Tesla не подтверждает планы по созданию автодома на базе Robovan, а сам концепт остается прототипом без сроков производства. Однако интерес в сети показывает, что Robovan может стать не просто городским шаттлом, а новым словом в мире автономных путешествий.

