3 декабря 2025, среда, 19:10
В Украине будут защищать белорусский язык

  • 3.12.2025, 18:39
  • 1,076
Русский — нет.

Верховная Рада Украины 3 декабря приняла изменения к закону о ратификации Европейской хартии региональных или миноритарных языков.

Документ касается Европейской хартии региональных или миноритарных языков – международного соглашения, которое Украина ратифицировала ещё в 2003 году. Новый закон обновляет украинские правила ее применения и определяет, какие языки государство обязуется защищать.

Обновленный перечень языков, признанных миноритарными и нуждающимися в поддержке, включает белорусский язык, который теперь получает государственные гарантии в культурной, образовательной и общественной сфере. Это означает, что белорусские инициативы, школы, медиа и объединения в Украине получают больше возможностей для своей деятельности.

Русский язык при этом из украинского перечня полностью исключен. Если раньше Хартия в украинском законодательстве применялась и к русскому, то теперь он утратил статус языка, который государство обязано поддерживать как миноритарный.

