Российское судно, затонувшее у берегов Испании, тайно перевозило детали атомного реактора для КНДР 30.12.2025, 9:47

Факт подтверждают документы следствия.

Страна-агрессор Россия под прикрытием гражданского судоходства помогает Северной Корее развивать ядерное вооружение. На затонувшем в прошлом году у берегов Испании российском сухогрузе обнаружили детали атомного реактора, предназначенные для КНДР.

Факт перевозки такого груза подтверждают документы следствия. Об этом сообщает испанская газета La Verdad.

Россия прикрывается мирным судоходством

В декабре 2024 года испанские морские поисково-спасательные службы заметили, что судно Ursa Major в Гибралтарском проливе необычно меняет курс. Спустя некоторое время сухоргруз отклонился влево, замедлил ход и начал дрейфовать. На следующие сутки после таких странных маневров поступил сигнал бедствия, и испанские власти направили поисково-спасательные отряды.

На борту обнаружили, что два члена инженерного экипажа пропали без вести, машинное отделение было наглухо закрыто, а 14 выживших были готовы покинуть судно. После того, как их эвакуировали, сухогруз затонул. Капитан корабля сообщил, что судно везло 100 пустых контейнеров, два гусеничных крана и два крупных компонента для ледокола. По его словам, груз направлялся во Владивосток.

Согласно документам, с которыми ознакомилась газета La Verdad, испанские следователи идентифицировали, что «компоненты ледокола» на самом деле были парой корпусов от атомных подводных реакторов ВМ-4СГ. Такие реакторы установлены на атомных подводных лодках класса «Дельфин» («Дельта IV» по классификации НАТО), которые несут баллистические ракеты.

Идентифицировать корпуса реакторов удалось благодаря тому, что они находились на палубе корабля, и их сфотографировали самолеты-разведчики. Обычно информация о том, как выглядят атомные реакторы, засекречена, но фотографии ВМ-4СГ есть в открытом доступе.

Сотрудничество РФ и КНДР

Испанские следователи предполагают, что пунктом назначения груза была Северная Корея, которая недавно спустила на воду свою первую подводную лодку с баллистическими ракетами. Аналитики считают, что Россия оказала помощь в разработке реактора или даже полностью предоставила его.

Сам груз с места затопления исчез, а через несколько дней после крушения на место прибыло российское судно «Янтарь», которое может проводить глубоководные работы по подъему обломков. Испанское следствие предполагает, что россияне пытались извлечь компоненты реактора или уничтожить их.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com