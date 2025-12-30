закрыть
Bloomberg: Китай и США поссорились из-за попыток помирить Таиланд и Камбоджу

  • 30.12.2025, 11:25
  • 1,218
Bloomberg: Китай и США поссорились из-за попыток помирить Таиланд и Камбоджу

Пекин сдержанно отреагировал на заявления Трампа.

На фоне обострения приграничного конфликта между Таиландом и Камбоджей усиливается дипломатическая конкуренция крупных держав. Китай аккуратно обозначает собственный подход к урегулированию кризиса.

Об этом сообщает Bloomberg.

Китайский подход к посредничеству

Пекин сдержанно отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа о его роли в прекращении боевых действий между Таиландом и Камбоджей.

В ходе переговоров с представителями обеих стран министр иностранных дел Китая Ван И подчеркнул, что «усилия Китая по содействию миру и диалогу никогда не навязываются другим и не превышают своих границ».

Аналогичная позиция была озвучена на отдельных встречах с камбоджийской стороной.

Прекращение огня и борьба за влияние

Таиланд и Камбоджа договорились о немедленном прекращении огня после серии столкновений, в результате которых погибли десятки военных и гражданских, а более полумиллиона человек были вынуждены покинуть свои дома. Это уже второе перемирие за последние шесть месяцев.

Ситуация подчеркнула соперничество США и Китая за влияние в регионе. Вашингтон представил договоренности как результат американского давления, в том числе торговых угроз.

Пекин же позиционирует себя нейтральным посредником и ставит под сомнение западный подход к урегулированию конфликтов.

Роль АСЕАН и гуманитарная помощь

Китай заявил о готовности поддержать миссию наблюдателей АСЕАН и оказать гуманитарную помощь. Камбоджа уже получила около 3 млн долларов, Таиланд рассматривает аналогичное предложение.

При этом стабильность перемирия остается под вопросом из-за инцидентов с минами в спорных районах.

