Зеленский ответил, о чем говорил бы с Путиным лично 4 30.12.2025, 11:37

1,000

Владимир Зеленский

Президент Украины подчеркнул, что не доверяет российскому диктатору.

В случае возможности разговора с российским диктатором Владимиром Путиным президент Украины Владимир Зеленский поднял бы вопрос территорий и причины войны.

Об этом глава Украины сказал в интервью телеканалу Fox News.

Отвечая на вопрос, о чем говорил бы с Путиным, Зеленский отметил, что уже поднимал эту тему в разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

«Я считаю, что это важно. И говорил об этом президенту Трампу. Вопрос территорий, вопрос причин этой войны, почему он оккупирует нас», - отметил глава Украины.

Президент Украины подчеркнул, что не имеет желания общаться с Путиным, поскольку считает его врагом, однако допускает такой разговор из соображений безопасности.

«Я думаю, это было бы полезно поговорить с ним (Путиным), не потому что я хочу. Я не хочу говорить с ним. Он для меня враг. Но я считаю важно поговорить с ним только по одной причине - мы должны понять, мы не хотим третьей мировой войны от России», - сказал Зеленский.

В то же время президент Украины отметил полное отсутствие доверия между сторонами.

«Я не доверяю ему и не буду. И он не доверяет мне, это понятно. И в этом проблема», - добавил он.

Кроме того, Зеленский заявил, что убежден: настоящей целью российского диктатора была полная оккупация Украины.

«Я думаю, что его целью была оккупация всей нашей территории, всей страны. И я действительно хочу услышать и увидеть, что он не придет снова», - подытожил президент Украины.

