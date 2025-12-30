Зеленский ответил, о чем говорил бы с Путиным лично

Зеленский ответил, о чем говорил бы с Путиным лично4
Президент Украины подчеркнул, что не доверяет российскому диктатору.
В случае возможности разговора с российским диктатором Владимиром Путиным президент Украины Владимир Зеленский поднял бы вопрос территорий и причины войны.
Об этом глава Украины сказал в интервью телеканалу Fox News.
Отвечая на вопрос, о чем говорил бы с Путиным, Зеленский отметил, что уже поднимал эту тему в разговоре с президентом США Дональдом Трампом.
«Я считаю, что это важно. И говорил об этом президенту Трампу. Вопрос территорий, вопрос причин этой войны, почему он оккупирует нас», - отметил глава Украины.
Президент Украины подчеркнул, что не имеет желания общаться с Путиным, поскольку считает его врагом, однако допускает такой разговор из соображений безопасности.
«Я думаю, это было бы полезно поговорить с ним (Путиным), не потому что я хочу. Я не хочу говорить с ним. Он для меня враг. Но я считаю важно поговорить с ним только по одной причине - мы должны понять, мы не хотим третьей мировой войны от России», - сказал Зеленский.
В то же время президент Украины отметил полное отсутствие доверия между сторонами.
«Я не доверяю ему и не буду. И он не доверяет мне, это понятно. И в этом проблема», - добавил он.
Кроме того, Зеленский заявил, что убежден: настоящей целью российского диктатора была полная оккупация Украины.
«Я думаю, что его целью была оккупация всей нашей территории, всей страны. И я действительно хочу услышать и увидеть, что он не придет снова», - подытожил президент Украины.