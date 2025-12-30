Медведев выдал очередную порцию бреда

Медведев выдал очередную порцию бреда6
- 30.12.2025, 12:24
На этот раз говорил о пришельцах из галактики Тукан.
Заместитель председателя Совбеза РФ, военный преступник Дмитрий Медведев набросился с оскорблениями на президента Украины Владимира Зеленского и странным образом связал это все с пришельцами.
В своем Telegram-канале Медведев отреагировал на недавнее заявление Зеленского о том, что у всех украинцев есть одно желание: «чтобы он скончался», имея в виду российского диктатора Владимира Путина.
Медведев внезапно решил, что речь шла не только о Путине, но и якобы о всем населении РФ. Однако, как и всегда, никаких доказательств этому он не привел.
Затем Медведев традиционно накинулся с оскорблениями на Зеленского и приплел к этому всему пришельцев. В частности экс-президенту РФ привиделись «гомункулы», прилетевшие «из карликовой галактики в Тукане».