Медведев выдал очередную порцию бреда 6 30.12.2025, 12:24

2,174

Дмитрий Медведев

На этот раз говорил о пришельцах из галактики Тукан.

Заместитель председателя Совбеза РФ, военный преступник Дмитрий Медведев набросился с оскорблениями на президента Украины Владимира Зеленского и странным образом связал это все с пришельцами.

В своем Telegram-канале Медведев отреагировал на недавнее заявление Зеленского о том, что у всех украинцев есть одно желание: «чтобы он скончался», имея в виду российского диктатора Владимира Путина.

Медведев внезапно решил, что речь шла не только о Путине, но и якобы о всем населении РФ. Однако, как и всегда, никаких доказательств этому он не привел.

Затем Медведев традиционно накинулся с оскорблениями на Зеленского и приплел к этому всему пришельцев. В частности экс-президенту РФ привиделись «гомункулы», прилетевшие «из карликовой галактики в Тукане».

