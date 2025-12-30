Евгений Афнагель: Украина способна выиграть эту войну 30.12.2025, 12:36

Евгений Афнагель

Белорусы и украинцы вместе борются с империей зла.

Сайт Charter97.org попросил экс-политзаключенного, координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгения Афнагеля подвести итоги уходящего 2025-го года:

— Главные события для всего нашего региона сейчас происходят в Украине. Неспособность России, несмотря на все ресурсы, которые есть у нее, добиться хоть каких-либо минимальных успехов, очевидна. Украинские вооруженные силы удерживают фронт и сдерживают попытки наступления, предотвращают крупные прорывы врага.

Украина изменила логику войны — от фронта к тылу, от силы к уязвимости. Мы видим успешное использование передовых современных технологий, включая морские дроны и беспилотники, которые поражают объекты, находящиеся за полторы тысячи километров от линии фронта. В перспективе дальность может увеличится вдвое, благодаря ракетам «Фламинго». Более 140 атак НПЗ и нефтебаз за год, удары по портам и военным аэродромам, огромные проблемы, с которыми уже столкнулась экономика России, дефицит бюджета, скрытая мобилизация – все эти факторы однозначно говорят о том, что Украина при помощи Европы в состоянии не просто выстоять, а выиграть эту войну.

Самый главный итог года — несмотря на огромные сложности, украинцы проявляют чудеса стойкости, твердости и героизма. Согласно опросам, 70% жителей страны не согласятся с утратой территорий и миром на условиях Путина в то время, как россияне все чаще говорят о том, что война закончится катастрофой для их страны. Причем, говорят уже не только простые люди, а известные экономисты и военные.

Важным итогом года для белорусов стало освобождение части политзаключенных. Санкции и давление на диктатора приносят свои итоги — Лукашенко вынужден идти на переговоры и выпускать заложников. Если и белорусы, и страны Запада сохранят свою твердую и принципиальную позицию в отношении режимы, в 2026 году мы увидим всех политзаключенных на свободе и добьемся прекращения репрессий и возможности вернуться в свою страну для тех, кто был вынужден ее покинуть.

— Кого вы считаете главным героем уходящего года?

— Белорусов и украинцев, которые борются с «империей зла» — на фронте, под оккупацией, в неволе, в изгнании. Тех, кто любыми доступными способами противостоит нашему общему врагу. Тех, кто не просто сохранил веру в себя и свой народ, но и передает ее другим. Я часто общаюсь с людьми в Беларуси и не перестаю удивляться тому, как они, находясь фактически на оккупированной территории, понимая, что в любой момент могут оказаться в тюрьме, сохраняют верность своим идеалам, поддерживают друг друга, противостоят диктатору, разговаривают на белорусском языке, читают независимые СМИ. Именно они — не только герои уходящего года, но и надежда года наступающего, года больших перемен для нас всех.

