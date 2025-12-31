Как правильно пить, чтобы не пьянеть и хорошо себя чувствовать после праздника 2 31.12.2025, 10:13

1,262

Врач назвал 4 продукта, которыми нельзя закусывать алкоголь.

Приближаются новогодние праздники, которые традиционно сопровождаются застольем. Это тяжелый период для печени. Чтобы встретить Новый год 2026 с ясной головой и не страдать от похмелья, важно запомнить правила разумного употребления спиртного. Украино-американский врач Джафарзаде Шейх Эбрагим Аболгасемович эксклюзивно для УНИАН рассказал, как защитить желудок от алкоголя и что приготовить на закуску для замедления опьянения.

Чем закусывать алкоголь, чтобы не опьянеть

По словам врача, нет правил относительно того, как закусывать конкретный алкоголь, но есть общие рекомендации.

В организме человека спирт частично всасывается в желудке, но основная его часть усваивается в тонком кишечнике. Это важно для понимания того, какие закуски подходят к алкоголю для замедления опьянения. Еще стоит знать, что похмелье - это состояние, спровоцированное рядом факторов, в частности:

Обезвоживанием организма.

Системным воспалением.

Нарушением сна.

Особенностью шампанского является то, что от него быстро пьянеют. И это вызвано, в частности, тем, что газ в составе напитка провоцирует расширение полости желудка и быстрое всасывание этанола. Поэтому его надо закусывать продуктами, которые будут замедлять этот процесс. Подойдут закуски с высоким содержанием белков, жиров, клетчатки: рыба, мясо, яйца, сыры, орехи, овощи. Они дольше перевариваются в желудке и задерживают спиртное.

Еще есть смысл закусывать различными соленьями, поскольку одним из факторов, который провоцирует похмелье, является обезвоживание организма. А соль может задерживать воду в организме, что компенсирует мочегонный эффект алкоголя.

Чем нельзя закусывать алкоголь ни в коем случае

Худший вариант - это сладости, например, различные торты, шоколад, конфеты, фрукты. Дело в том, что сладкое провоцирует выброс инсулина, и этот гормон не только снижает уровень сахара в крови, но и влияет на сосудистый тонус и всасывание алкоголя.

Очень часто спиртное запивают соком или сладким газированным напитком. Пожалуй, худшая комбинация, которую можно сделать, - это взять крепкий алкоголь (водку, коньяк, виски), выпить на голодный желудок и запить Кока-колой. Все это сразу из желудка попадет в кишечник, быстро всосется в кровь. Из-за наличия сахара будет выброс инсулина, и этанол попадет в мозг.

В случае быстрого всасывания в кровь алкоголь попадает в мозг, угнетает его работу (вызывает нарушение координации движений, заторможенные реакции) и провоцирует быстрое опьянение. Возникает воспаление, которое является одной из причин возникновения похмелья. Только после выведения этанола из организма работа мозга восстанавливается.

Не стоит со спиртным употреблять фрукты и фруктовые соки, потому что в них содержится фруктоза, которую, как и спирт, также расщепляет печень. То есть это вещество будет конкурировать с алкоголем в процессе расщепления. Из-за этого человек может дольше находиться в состоянии опьянения, а потом похмелье будет хуже.

Еще одно правило относительно того, как правильно закусывать алкоголь, это отказаться от острых продуктов на застолье. Спиртное само по себе раздражает желудок и кишечник. Если еще и съесть что-то жгучее, то на утро могут быть тошнота и рвота.

Почему нужно закусывать, а не запивать спиртное

Это важно делать, чтобы задержать алкоголь вместе с продуктами в желудке и замедлить попадание в кровь. А жидкость не задерживает спиртное. К примеру, вы запили шампанское соком, эти напитки стремительно прошли желудок, попали в кишечник и сразу всосались в кровь.

Кроме того, жидкость значительно хуже защищает слизистую желудочного тракта от алкогольного раздражения. А твердая пища выполняет функцию барьера. Поэтому чтобы не пьянеть от алкоголя и не отравиться им, подайте на стол несколько закусок.

Как правильно пить чтобы не пьянеть - главные правила

Самая распространенная ошибка на застолье - пить натощак, потому что в таком случае алкоголь почти мгновенно попадает в кишечник и всасывается в кровь.

Также не стоит делать домашние спиртные коктейли.

Алкогольные напитки не нужно смешивать, потому что в разных его видах, особенно в тех, которые имеют характерный цвет или аромат (например, виски, коньяк, вино), содержатся добавки с различными свойствами. Например, водка прозрачная, в ней мало примесей, кроме этанола. А вот в виски и коньяке есть вещества, которые называются конгенеры. Они токсичны для организма, нагружают печень и могут ухудшать похмелье на следующее утро. Поэтому эти два напитка нельзя смешивать.

Тоже очень частая ошибка - быстро пить. В среднем печень здорового взрослого человека может переработать примерно 1 стандартный напиток в час. Это стандартизированная доза алкоголя, рассчитанная по содержанию этанола. Для крепкого спиртного - это примерно 30-40 миллилитров, а для некрепленого вина или шампанского - 150 миллилитров. Например, если человек выпил коктейль, в котором было 80 миллилитров крепкого алкоголя, то это 2 стандартных напитка.

Поэтому врач советует не только запомнить, чем лучше закусывать алкоголь, но и придерживаться простого правила - пить не более 1 стандартного напитка в час. Для мужчин максимально допустимое количество за вечер составляет 4, а для женщин - 3.

На застолье очень важно пить много воды - хотя бы 1 стакан воды (250 миллилитров) на 1 дозу (не учитывая закуску). То есть, если вы выпили, к примеру, шот, то потом должны закусить и попить воды. Еще следует перед сном выпить около пол-литра воды, чтобы уменьшить риск обезвоживания.

Также врач советует употреблять алкоголь не позднее, чем за 3-4 часа до засыпания. Спиртное ухудшает качество сна и не позволяет выспаться, что в свою очередь ухудшает похмелье на следующий день.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com