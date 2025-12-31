«Россияне хотят свернуть войну» 5 31.12.2025, 13:13

Украинский политолог, профессор Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко Петр Олещук в комментарии сайту Charter97.org назвал главные события в мире за 2025-ый год:

— В этом году всё менялось очень динамично. Главным событием, которое определило все последующее, я считаю инаугурацию Дональда Трампа. То есть 2025-ый год прошел по знакам Трампа, со всеми вытекающими из этого последствиями. Действующий президент США, как бы мы не оценивали его деятельность, довольно-таки серьезно изменил все в мире.

Пока что он скорее зарекомендовал себя как разрушитель, как бог Шива из индийской мифологии, который в танце разрушает мир. Кстати, Трамп тоже любит танцевать, так что здесь довольно-таки забавные аналогии получаются.

В целом президент США запустил деструктивные процессы разрушения старого мира. Нельзя сказать, что они были запущены именно сейчас, потому что многое началось ранее, и тяжело сказать, что конкретно можно считать отправной точкой разрушения того мира, который мы знали. Началось ли это с полномасштабной агрессии России против Украины, или ранее.

Но в любом случае мира, который мы знали еще год назад, уже нет и, наверное, никогда не будет. То есть Атлантического единства особо незаметно, Запад раздроблен, мир фрагментируется, разбиваясь на какие-то группы по интересам. Трамп запустил финальный этап демонтажа старого мира, что мы сейчас и наблюдаем.

— В каком состоянии РФ подходит к следующему году?

— Это очень сложный вопрос, поскольку мы с вами говорим о государстве закрытом, с определенными выразительными недемократическими тенденциями, со склонностью скрывать статистику или даже ее откровенно подделывать. Поэтому объективно оценить ситуацию в России непросто.

Но то, как российское руководство расшаркивается перед Трампом, свидетельствует о том, что все-таки их победные реляции несколько преувеличены, и на самом деле не все у них так хорошо. Любая война на истощение истощает обе стороны. Тут просто вопрос, кого больше, кого меньше.

Думаю, что новые подходы к ведению войны, которые связаны с ударами по НПЗ, по российскому «теневому флоту», которые в последнее время довольно-таки эффективно наносит СБУ, мне кажется, что это все тоже влияет на Россию, на ее экономику. Они тоже, несмотря на все свои победные реляции о том, что готовы воевать и год, и два, и десять, и двадцать, на самом деле хотели бы все это свернуть поскорее, но в выгодном для себя ключе.

Мы же, украинцы, ожидаем в следующем году возможного завершения войны. Естественно, не любой ценой. Чтобы завершение войны или, по крайней мере, какое-то ее приостановление оставляло для Украины возможности и шансы для развития, для восстановления экономики.

Это, наверное, главное, чего все ждут. И от этого многое зависит.

