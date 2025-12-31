NYT узнала, когда Трамп признал неспособность «очаровать» Путина

NYT узнала, когда Трамп признал неспособность «очаровать» Путина2
- 31.12.2025, 17:40
- 1,900
Президент США «совершенно переоценил» свои способности повлиять на диктатора РФ.
Президент США Дональд Трамп по истечении 30-дневного моратория на удары по энергообъектам в апреле начал сомневаться в своих возможностях повлиять на российского правителя Владимира Путина. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Мораторий сохранялся с 18 марта в течение месяца, за этот период обе стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушении перемирия. По истечении срока перемирия Россия отказалась продлить мораторий.
После этого, по словам одного из помощников, президент начал подозревать, что он «совершенно переоценил» свои способности очаровать Путина, передает NYT.