31 декабря 2025, среда, 18:29
NYT узнала, когда Трамп признал неспособность «очаровать» Путина

  31.12.2025, 17:40
NYT узнала, когда Трамп признал неспособность «очаровать» Путина

Президент США «совершенно переоценил» свои способности повлиять на диктатора РФ.

Президент США Дональд Трамп по истечении 30-дневного моратория на удары по энергообъектам в апреле начал сомневаться в своих возможностях повлиять на российского правителя Владимира Путина. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Мораторий сохранялся с 18 марта в течение месяца, за этот период обе стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушении перемирия. По истечении срока перемирия Россия отказалась продлить мораторий.

После этого, по словам одного из помощников, президент начал подозревать, что он «совершенно переоценил» свои способности очаровать Путина, передает NYT.

