Бразильский миллиардер прилетел в Венесуэлу, чтобы призвать Мадуро уйти в отставку
- 4.12.2025, 9:30
Визит проходил тайно.
Бразильский бизнесмен Джоесли Батиста, совладелец мясного гиганта JBS, тайно посетил Каракас, чтобы попытаться снизить напряженность между США и президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным издания, Батиста прибыл в Венесуэлу 23 ноября и встретился с Мадуро, пытаясь убедить его откликнуться на призыв президента США Дональда Трампа уйти в отставку и согласиться на «мирный переход власти». Визит состоялся спустя несколько дней после телефонного разговора Трампа с Мадуро, в ходе которого американский лидер вновь потребовал его ухода.
Источники подчеркнули: администрация Трампа знала о поездке, но Батиста действовал по собственной инициативе и не представлял США.
«Джоесли Батиста не является представителем какого-либо правительства», - заявила управляющая компания семьи Batista J&F SA.
Контекст визита - период стремительного ухудшения отношений между США и Венесуэлой. Трамп угрожал ударами по территории страны после серии атак американских ВМС на предполагаемые наркокатера у берегов Венесуэлы и Колумбии. По данным США, режим Мадуро является «незаконным» и причастен к транзиту колумбийского кокаина, что приводит к смертям американцев.
Батиста, по данным Bloomberg, стал очередным участником неформальных попыток диалога, в которых уже задействованы спецпосланник США Ричард Гренелл, представители Катара, а также инвесторы, связанные с нефтегазовым сектором Венесуэлы. Все инициативы направлены на предотвращение эскалации после более чем 20 атак на «наркосуда» и крупнейшего за десятилетия военного развертывания США в регионе.
Госсекретарь США Марко Рубио в недавнем интервью усомнился, что Вашингтон сможет заключить устойчивую сделку с Мадуро, отметив, что тот «многократно нарушал свои обещания». Однако он признал, что «пытаться стоит».
Батиста сохраняет рабочие связи как с окружением Трампа, так и с венесуэльскими властями. JBS владеет американской Pilgrim’s Pride, жертвовавшей 5 млн долларов на инаугурацию нынешнего американского лидера. При этом компания ранее поставляла Венесуэле мясо по контракту на 2,1 млрд. долларов.
Сам Батиста, как пишет Bloomberg, фигура с бурным прошлым. Он участвовал в крупнейших коррупционных схемах в истории Бразилии, а в 2017 году стал ключевым свидетелем против президента Мишела Темера, записав тайную встречу в обмен на иммунитет.
Тем временем США продолжили давление на Каракас: на следующий день после визита Батисты Вашингтон признал наркокартель «Картель Солнц», связанный с Мадуро и высокопоставленными чиновниками, иностранной террористической организацией.