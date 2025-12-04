Украинский офицер: Это полный блеф Путина 4.12.2025, 12:31

Алексей Гетьман

Европе достаточно одного жесткого ответа, чтобы обнулить угрозы Кремля.

Путин вновь пригрозил Европе войной, заявив о готовности «начать прямо сейчас», если ЕС «спровоцирует конфликт».

Что реально стоит за заявлением Путина — блеф или угроза? Об этом сайт Charter97.org поговорил с военным экспертом, майором запаса Нацгвардии Украины Алексеем Гетьманом:

— Это блеф Путина. Они абсолютно не готовы начинать войну с Европой, потому что военный потенциал Европы намного больше, чем военный потенциал России. Как бы они ни пытались себе и всем рассказывать о том, какие они «непобедимые», они панически боятся поставок оружия из Европы — уже не столько даже из Соединенных Штатов, сколько именно из Европы — в Украину, потому что понимают: увеличение, например, в два раза поставок оружия нашей армии может просто обрушить фронт для России.

Будет не просто какая-то заморозка конфликта, будет поражение Российской Федерации в войне. Они начнут отступать по всем направлениям. Они это прекрасно понимают. То есть только оружие из Европы может помочь нам сделать так, чтобы Россия проиграла эту войну. А что касается непосредственной войны с Европой — я вообще не понимаю, как они собираются воевать. Это полная чушь.

Знаете, даже возникает испанский стыд, потому что так врать, так называть черное белым могут только бессовестные россияне. Может быть, в России и остались более-менее вменяемые люди, но руководство там — это уже клиника.

— Как должен ответить Евросоюз на такие угрозы?

— Я думаю, очень хорошим был бы ответ одним словом. Не таким, как они любят — «если» («if»). А так, как когда-то сказал президент Украины Петр Порошенко Путину, когда тот заявил, что «раздавит» нас. Порошенко просто ответил диктатору: «Попробуй». Достаточно, чтобы кто-то из стран, Франции или Великобритании, которые имеют ядерное оружие, сказал: «Попробуй». И на этом весь блеф Путина закончится.

— Если Путин все же рискнет атаковать одну из стран ЕС, как, по вашему мнению, будет действовать Украина?

— Украина должна заявить Европе одно: не переживайте, мы вас поддержим. Украинская армия — наиболее боеспособная армия сейчас. Украина способна помочь Европе отстоять свои территории и перейти в атаку. Это может быть Польша, страны Балтии, Финляндия — мы можем всем помочь своим боевым опытом.

