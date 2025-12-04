Уроженец белорусского Мозыря возглавил Моссад
У Романа Гофмана — потрясающая биография.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение назначить своего военного секретаря Романа Гофмана новым руководителем Моссада (Службы разведки и безопасности Израиля), об этом говорится в заявлении канцелярии израильского главы правительства.
Будущий генерал родился в Мозыре в 1976 году. В 1990 году репатриировался с родителями в Израиль. Он учился в средней школе в Ашдоде, а затем в военном общежитии в поселении Эли.
В 1995 году был призван на службу в бронетанковые войска Армии обороны Израиля. Служил командиром взвода, а затем и командиром роты. В 2002 году принимал участие в операции «Защитная стена». После был назначен заместителем командира 71-го батальона 188-й бронетанковой бригады. Потом занимал аналогичную должность в 460-й бронетанковой бригаде. Позже служил в штабе бронетанковой дивизии «Гааш».
В 2011-2013 годах командовал 75-м батальоном в 7-й бронетанковой бригаде.
Роман Гофман в 2019 году стал первым представителем Большой алии, который достиг звания генерал-майора и получил дивизию под свое командование. Гофман стал командиром дивизии «Ха-Башан» в Северном округе, гарантирующей безопасность Голанских высот и прилегающих к ним территорий.
27 октября 2022 года занял должность командира Национального центра учений сухопутных войск.
7 октября 2023 года во время боев с боевиками ХАМАС был серьезно ранен в бою под Сдеротом.
Роман Гофман женат, у него три дочери.